WTO将警告G20贸易融资因流动性不足和监管新规承压--消息

路透日内瓦10月19日电---贸易融资领域消息人士周二称,美元计价信贷活动不足,以及可能促使部分资金出借方退出全球最不发达市场的银行监管规定,都在令贸易融资承压.

他们是在世界贸易组织(WTO)总干事拉米(Pascal Lamy)主持的一场会议结束後发表上述言论的.

一位不愿透露姓名的消息人士称,拉米表示形势在"明显恶化",尤其是在中东、南欧、东欧和非洲.

拉米召集了这场"贸易融资专家小组"会议,包括各地区开发银行代表,以及摩根大通(JPM.N)、汇丰控股(HSBA.L)和渣打银行(SBKJ.J)等上市公司,以决定在11月初戛纳(坎城)举行的20国集团(G20)峰会上,向G20领导人传递什麽样的信息.

G20之前请求拉米评估贸易融资的效果,尽管这并不属于WTO职属范围,但它是世界贸易体系的一个根本所在.

另一名贸易融资消息人士在这次WTO会议之後表示,流动性收紧,及银行业监管规定更加严格,促使部分大型商业银行考虑关闭非洲贸易融资部门.

"如果你试图缩减资产负债规模,第一步会怎麽做?当然是关掉非洲业务."这位不愿透露姓名的消息人士表示.

**巴塞尔委员会助力贸易**

第二位消息人士称,缺少融资担保人将使人们重返"手提银行"的岁月,大量现金从买家直接转到卖家手中.

他称,为了助力最贫穷国家的贸易,巴塞尔银行监管委员会可能会对这些贸易交易网开一面,使其免受当地企业的信用评级不能高于本国政府评级这一规定的约束.

这项规定给贸易融资带来沉重压力,即使是在政府信誉不佳的地区,而贸易融资一直被视为最安全的融资形式,因其有商品价值作为担保.

"信用证被认为是次优的,"该消息人士称.

根据期望的豁免条款,将由贸易融资方自己履行尽职调查来判断交易对手的信誉度,使其能够扩大低成本信贷.此计划或将涵盖至多60个国家.

"巴塞尔委员会对此问题持非常开放的态度,"他称,并预计20国集团(G20)峰会将对此作出决定.

即使调整後的巴塞尔规定对贸易融资起到促进作用,但全球金融危机也已引发新问题,即流动性.

"当前美元资金缺乏,对银行业影响很大,"他称,"他们一直需要美元,但再也不能从银行间市场上获得美元."

他称,欧洲银行业者面临的美元短缺压力最大,但流动性是个普遍问题.

关于贸易融资的统计数据不多,估计在35万亿(兆)美元的全球短期资本流动中,占到12万亿-14万亿美元,但绝大多数贸易都基于信贷,因此若融资衰竭,贸易也可能随之枯竭.(完)

--编译 程琳/许娜;审校 侯向明/王兴亚

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