欧盟或要求希腊公债持有者减计50%

欧央行警告英国若不接受欧洲法院管辖 恐失去欧元清算资格
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。
路透伦敦10月19日电---路透调查显示,欧洲领导人可能会要求民间投资者在希腊公债上面承担约50%的损失,这也是欧元区官员上周所建议的上限.
随着本周末欧盟峰会的临近,受访的分析师对其他保护欧元区的做法也表示强烈支持.本次欧盟峰会可能是解决欧债危机问题的关键一步.
44名受访分析师中的28位认为,受到投机客攻击的意大利公债市场可以通过欧洲金融稳定机构(EFSF)的杠杆化得以稳定,即允许EFSF向新发行的欧元区公债提供一定比例的担保.
"EFSF的规模只可能会太小,不可能会太大,"英国国家经济社会研究院(NIESR)高级研究员Dawn Holland表示.
她表示,根据普遍看法,领导人应当允许或迫使对民间投资者持有的希腊公债扣减50%.
从两方面来看,这样的减计幅度相当大.
首先,这是欧元区官员上周提议的30-50%区间的上端,也是7月希腊纾困时各方同意的21%的两倍多.21%的扣减幅度现在显然已经不够了.
事实上,有六位分析师认为扣减幅度可能在60%甚至更高.他们中没有一位分析师认为投资者能以21%的扣减幅度轻松过关.
其次,尽管希腊银行业者能够在政府公债上面最高承受30%的损失,但银行消息人士告诉路透,50%扣减幅度将引发重大损失,那样的话就必须对经济提供强力支持.
无论如何,希腊需要额外援助几乎是既定结论.本次调查的预估中值显示,7月达成的1,090亿欧元(1,500亿美元)希腊纾困金额不够,可能还需要500亿欧元.
美国银行美林进行的另外一项月度调查显示,85%的受访基金经理预计希腊将会违约,仅有8%的受访者认为该国能够偿还债务.
**意大利**
意大利已经迅速成为欧元区债务危机的新目标.
意大利10年期公债收益率(殖利率)从6月以来已上升约100个基点,周三报5.88%.分析师说收益率超过7%这个门槛的话,其借款成本将变得不可持续.
路透调查的44位分析师中有28位说,通过提供第一损失保险担保来杠杆化利用EFSF,将是抑制意大利公债收益率升势的有效方法.
德国银行LBBW债券及经济分析主管Gernot Griebling说,EFSF保险计画可能稳定意大利公债市场--但也许仅有短期效果.
"它可以减轻意大利政府整并其公共债务的压力,但是政府的整体债务规模将继续攀升,不会收缩,"他说.
这项调查显示,分析师认为EFSF资金约有1,500亿欧元会被指定做为债券保险,1,320亿欧元用来购债,另外1,000亿欧元则用于重整银行资本.
**资本充足率**
39位分析师中有36位认为,提议中的9%核心一级资本充足率对欧洲银行而言将是足够的.
上周银行业及监管方面的消息人士对路透称,欧洲监管机构对银行体质进行快速检查,将大幅提高资本要求,部分消息人士说是在7-10%的范围内.
路透调查39位受访者中除了一位以外都认为,要取得效果,这个新门槛应在一年内实施,其中23位认为应在6个月内施行.
有几位受访者认为,最终唯有透过全面的欧元区财政整合才能终结危机.(完)
--编译 李春喜/李婷仪;审校 张涛
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