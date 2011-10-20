欧盟或要求希腊公债持有者减计50%

路透伦敦10月19日电---路透调查显示,欧洲领导人可能会要求民间投资者在希腊公债上面承担约50%的损失,这也是欧元区官员上周所建议的上限.

随着本周末欧盟峰会的临近,受访的分析师对其他保护欧元区的做法也表示强烈支持.本次欧盟峰会可能是解决欧债危机问题的关键一步.

44名受访分析师中的28位认为,受到投机客攻击的意大利公债市场可以通过欧洲金融稳定机构(EFSF)的杠杆化得以稳定,即允许EFSF向新发行的欧元区公债提供一定比例的担保.

"EFSF的规模只可能会太小,不可能会太大,"英国国家经济社会研究院(NIESR)高级研究员Dawn Holland表示.

她表示,根据普遍看法,领导人应当允许或迫使对民间投资者持有的希腊公债扣减50%.

从两方面来看,这样的减计幅度相当大.

首先,这是欧元区官员上周提议的30-50%区间的上端,也是7月希腊纾困时各方同意的21%的两倍多.21%的扣减幅度现在显然已经不够了.

事实上,有六位分析师认为扣减幅度可能在60%甚至更高.他们中没有一位分析师认为投资者能以21%的扣减幅度轻松过关.

其次,尽管希腊银行业者能够在政府公债上面最高承受30%的损失,但银行消息人士告诉路透,50%扣减幅度将引发重大损失,那样的话就必须对经济提供强力支持.

无论如何,希腊需要额外援助几乎是既定结论.本次调查的预估中值显示,7月达成的1,090亿欧元(1,500亿美元)希腊纾困金额不够,可能还需要500亿欧元.

美国银行美林进行的另外一项月度调查显示,85%的受访基金经理预计希腊将会违约,仅有8%的受访者认为该国能够偿还债务.

**意大利**

意大利已经迅速成为欧元区债务危机的新目标.

意大利10年期公债收益率(殖利率)从6月以来已上升约100个基点,周三报5.88%.分析师说收益率超过7%这个门槛的话,其借款成本将变得不可持续.

路透调查的44位分析师中有28位说,通过提供第一损失保险担保来杠杆化利用EFSF,将是抑制意大利公债收益率升势的有效方法.

德国银行LBBW债券及经济分析主管Gernot Griebling说,EFSF保险计画可能稳定意大利公债市场--但也许仅有短期效果.

"它可以减轻意大利政府整并其公共债务的压力,但是政府的整体债务规模将继续攀升,不会收缩,"他说.

这项调查显示,分析师认为EFSF资金约有1,500亿欧元会被指定做为债券保险,1,320亿欧元用来购债,另外1,000亿欧元则用于重整银行资本.

**资本充足率**

39位分析师中有36位认为,提议中的9%核心一级资本充足率对欧洲银行而言将是足够的.

上周银行业及监管方面的消息人士对路透称,欧洲监管机构对银行体质进行快速检查,将大幅提高资本要求,部分消息人士说是在7-10%的范围内.

路透调查39位受访者中除了一位以外都认为,要取得效果,这个新门槛应在一年内实施,其中23位认为应在6个月内施行.

有几位受访者认为,最终唯有透过全面的欧元区财政整合才能终结危机.(完)

--编译 李春喜/李婷仪;审校 张涛

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