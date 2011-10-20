欧盟警告G20贸易保护主义上升 威胁全球经济复苏

* 欧盟报告称,金砖国家和阿根廷是主要贸易保护主义者

* 贸易夥伴国过去一年新增131项贸易障碍--欧盟

* 欧盟贸易执委警告对经济复苏造成"实质威胁"

路透布鲁塞尔10月19日电---欧盟执委会周三表示,阿根廷、巴西及俄罗斯为首的主要贸易国家正提高国际贸易壁垒,危及全球经济复苏.

欧盟执委会在一份针对贸易限制措施的例行报告中表示,欧洲的贸易夥伴在过去一年对欧盟实施了131项新的贸易障碍,使得总数达到424项.

"贸易保护主义对经济复苏构成实质威胁.我担心整体景况没有改善,"欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)在声明稿中表示.

该报告指出,跨境课税、自制率规定、要求欧盟公司分享技术知识,以及对特定领域提供财务支援等等的贸易保护措施,已"对全球贸易和投资带来全面堪忧的扭曲作用".

"新兴国家中结合工业支持和贸易限制举措在内的工业化政策倾向稳固,"报告并称,明指阿根廷及所谓的金砖国家--巴西、俄罗斯、印度及中国.

几天后,欧洲领导人将在布鲁塞尔开会,寻找化解欧元区金融危机的方法,而G20将在11月召开会议.

报告看法呼应了世界贸易组织(WTO)今年夏天的一份报告,WTO警告,贸易保护措施日增,且商品出口限制也不断增加.此类举动违反了G20在2008年作出的避免贸易保护主义的承诺.

报告称,尤其是巴西、俄罗斯、阿根廷和阿尔及利亚已经禁止欧盟企业竞标公共基础设施项目,这些项目通常利润丰厚.

"新增、拟增以及加强贸易相关的限制...持续令人忧心,"报告指出.

报告称,巴西、阿根廷和印尼限制外资服务供应商和外来投资,而俄罗斯、中国和印度带头推动限制原材料出口的趋势.

这份报告料将提高欧盟内部呼吁强化保护自身市场的声浪.执委会拟于年内稍晚提出法案,凡是限制欧盟企业投标的国家,该国企业无法参与欧盟公共采购合约投标.

执委会面临来自意大利、法国等传统贸易保护国家的压力,目前也针对是否实施外来投资审核程序进行非正式讨论.

对于中国出口的钢管以及海湾地区国家出口的橡胶等商品,欧盟也在考虑是否对其徵收长期进口关税.(完)

--编译 戴素萍/梁睿雪;审校 侯向明/蔡美珍

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