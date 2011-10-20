《阳歌专栏》开心网与腾讯合作堪称一箭双雕

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（http://om/youngchinabiz）
**开心网与腾讯合作堪称一箭双雕**
中国大型社交网站开心网发现华尔街不喜欢亏损公司，于是转向互联网巨头腾讯(0700.HK)寻求注资，在中国互联网泡沫显示修正迹象之际，这实为上策。开心网发言人已证实获得投资，但没有详细透露投资规模及合作性质。
从我个人角度看，这才是所有尚处亏损状态的中国网络公司应该寻求的投资，而不是匆忙进行首次公开招股（IPO），上市会使这些公司的亏损状况公之于众，然後迫于压力只能更专注于如何盈利，而不夯实业务根基。
在开心网与腾讯合作前，中国头号门户网站新浪(SINA.O)已经对其进行了投资，这两家实力不凡的合作夥伴将帮助开心网加速发展社交网络服务（SNS）业务。开心网的创始人程炳皓此前曾表示，SNS增长速度正在开始放缓。
与许多互联网同业一样，即便仍处于亏损状态，开心网之前也准备赴美国IPO。但眼下获得腾讯投资似乎表明IPO计划已被搁置，公司更倾向于努力发展业务，致力于在上市前实现持续盈利。
开心网的主要竞争对手人人网也是中国众多亏损网络公司中的一员。去年年末以来，这些网络公司纷纷赴美上市，由于当时正值中国互联网市场增长兴旺之际，这些公司的股票得到投资者热捧。
但在此後，投资者对中国在美上市公司的热情明显降温，这部分归因于他们意识到中国互联网发展存在过度炒作之嫌。人人网今年5月上市首个交易日大涨30%，随後一路回落，目前已较发行价低60%。开心网引入腾讯这样的新投资方，能为其争取更多时间来扭亏为盈，即便以後上市也可以避免重蹈人人网股价波动的覆辙。
一句话：开心网获取腾讯投资看似一箭双雕的上策，不仅能为其争取更多时间来扭亏为盈，同时还可避开利淡中国网络股的IPO市场。
**新东方发表最新财报 中国教育服务增长减速？**
中国领先教育培训机构新东方EDU.O最新财报显示，该公司步入增长放缓新阶段，说明企业大到一定程度，增长放缓无人能躲，即便是教育这样的火热产品也难逃此劫。
新东方日前发布最新季度财报，预计未来一季度收入增长30%-35%，略低于最近一季40%的升幅，但较过去两年的两位数高端甚至三位数的营收与利润增幅大幅放缓。
几乎每家企业都逃不过这样的增长放缓，不过新东方来得太快，令人有些意外，因该公司两个季度前还报收入增长60%，净利润翻番。
最近财报发布後，新东方股价逆市跌超10%，因投资者开始意识到天下没有不散的宴席，没有企业不会一直大跨步走下去。对新东方而言，来自海外竞争对手如迪士尼DIS.O与DeVryDV.O的压力越来越大，政府经济降温举措可能也并非有益无害。
现实中，任何企业出现此类减速都属正常现象。我怀疑华尔街出售新东方股票更多属获利了结盘。新东方主要竞争对手之一、学而思教育集团XRS.O周二亦跌超10%，显示中国教育繁荣可能已达顶峰，教育服务企业增长将步入放缓期。
一句话：新东方最新财报与财测显示，中国教育服务企业繁荣期已告一段落，增长放缓将成未来两年主旋律。（完）
编译：侯雪苹/张敏 发稿：王凤昌
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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