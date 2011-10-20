微软拟明年在中国发布Windows Mango智能手机

* 拟明年在中国发布Windows Mango智能手机

* 美国、欧洲和中国是三大目标市场

* Windows Phone应用程序约3万个

* 起步较晚,仍落後于竞争对手

记者 黄运涛/李千仪

路透香港10月20日电---正与苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)争夺智能手机操作系统市场的微软公司(MSFT.O),正计划于2012年在中国发布基于Windows Mango系统(即Windows Phone7.5)的智能手机.

微软Windows Phone部门总裁Andrew Lees周四在香港出席一论坛期间接受路透专访时并称,未来几周将与全球几家手机大厂--诺基亚NOK1V.HE、三星(005930.KS)和宏达电(HTC)(2498.TW)发布基于Windows Mango系统的智能手机,但没有透露具体时间.

"在新兴市场和成熟市场,智能手机的价格都有不断下降的趋势,Windows Mango的前三大目标市场是美国、欧洲和中国."他说.

他没有透露明年哪家厂商将率先在中国国内发布Windows Mango手机,但表示,诺基亚在中国的市场占有率仍非常高,"有可能是它首先发布,但现在也还不好说."

微软近日首先在台湾与HTC发布了两款搭载Windows Phone系统的智能手机;中国手机出货量大厂--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)也有计划发布搭载Windows系统的手机.

当被问到是否会与中国的联想集团(0992.HK)和华为寻求合作时,Andrew Lees称,"类似的合作将会是一个顺理成章的延伸."但没有透露更多细节.

中国目前有逾9亿手机用户,是全球最大的移动电话市场.

**起步较晚,仍落後于竞争对手**

目前智能手机操作系统由谷歌的Android和苹果公司的iOS占据主导地位,微软仍远远落後于竞争对手.现下Android风头正劲,只用了大约三年时间就占据了智能手机操作系统的近半壁江山.

苹果iOS和谷歌Android拥有大量第三方应用程序,苹果应用程序商店目前的程序数量已经超过50万个.在这方面,微软起步较晚,且在总量上仍处于劣势.Andrew Lees称,目前Windows Phone应用程序约3万个.

不过,尽管不少厂商在Android手机上取得了巨大成功,如三星与HTC去年占据Android手机美国出货量的一半份额,但这些公司正在使产品多元化,以减少对Android的依赖.

分析师认为,谷歌8月以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N),加快了手机厂商寻找Android替代品的速度,有 利于微软进一步拓展生存空间.

"我们看到很多厂商对谷歌所做的事情(收购摩托罗拉移动)感到很紧张,当(曾经的合作夥伴)转过头来跟你竞争,你有理由感到担心."Andrew Lees说.

全球手机出货量最大的诺基亚此前宣布放弃塞班操作系统,转而与微软合作推出采用Windows Phone系统的产品,但其首款产品一再推迟上市时间.(完)