阿里巴巴依然有兴趣收购雅虎

路透香港10月20日电---中国电子商务巨头--阿里巴巴集团主席马云周四表示,仍有兴趣收购雅虎(YHOO.O),而融资以进行收购亦并非难事.

他在香港参加一个论坛时并称,目前雅虎仍面对很多选择,需要尽快为出路做出决定,他本人并不希望雅虎"倒下".

"没有改变收购雅虎的想法,对收购整个或部分雅虎资产都有兴趣."马云并称,若成功收购,会为雅虎引入新的管理层.但他亦坦言,由中国人去管理一间美国公司将有难度.

雅虎联合创始人及前执行长杨致远在同一个活动上称,该公司董事会仍在进行策略评估,"除了出售雅虎以外,公司未来仍有多个选择."

杨致远在业界有很深厚的人脉,且以活跃于幕後运作而着称.如果推进出售计划,杨致远显然希望其对雅虎的了解足以说服买方让他留任,并努力让公司恢复往日荣景.

"作为创始人,我的目标是希望看到雅虎能充分发挥自己的潜力."杨致远说,尽管面临诸多挑战,雅虎仍是一家领先的数字媒体公司.

路透此前曾报导称,杨致远想找私募股权投资公司进行交易,让市值200亿美元的雅虎退出公开市场.而马云上个月表示,他对收购雅虎非常感兴趣,并聘请瑞银集团作为收购顾问.如果交易达成,有望帮助阿里巴巴将触角伸向美国.

有消息称,微软(MSFT.O)也在考虑向雅虎提出收购.此外对雅虎感兴趣的公司还包括Silver Lake Partners、 Providence Equity Partners和Hellman & Friedman.微软在三年前曾提出以每股33美元,或总额475亿美元收购雅虎,但令不少股东遗憾的是,杨致远与雅虎董事会拒绝了该出价.(完)