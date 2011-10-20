中国前三季度税收同比增长近三成

路透北京10月20日电---中国财政部周四公布数据显示,1-9月全国税收总收入完成71,292.18亿元人民币,同比增长27.4%.前三季税收增速以及占国内生产总值(GDP)比重均高于去年全年水平.

财政部称,中国前三季度税收增长较快是因经济平稳较快增长、企业效益提高和物价上涨等原因.不过期间税收收入增速逐季回落,因经济增速环比略为放缓,导致与经济指标密切相关的增值税、企业所得税等收入增速放缓.

根据国家统计局数据,中国前三季度GDP同比增长9.4%,为320,692亿元.据此计算,前三季税收占GDP比重约22%.2010年全国税收收入增长23%至73,202亿元,占当年GDP比重约18%.

财政部并称,第三季度以来,土地增值税增速逐步回落到正常水平.而此前,受政策翘尾增收影响,今年上半年土地增值税增速高达91.1%.1-9月,土地增值税完成1,640.43亿元,同比增长74.2%.

占中国税收总收入比重25.5%的增值税,今年前三季度完成18,198.68亿元,同比增长18.7%.增值税较快增长主要是因工业增加值稳步增长,工业生产者出厂价格上涨促使增值税税基扩大,及有色金属、建材等增加值增速较快带动相关行业增值税快速上涨等因素.

数据并显示,1-9月,企业所得税同比增长35.8%,占税收总收入的比重为20.8%.同期消费税、营业税分别同比增长17.7%和24%,占税收总收入比重分别为7.7%和14.5%.个人所得税同比增长34.4%,占税收总收入的比重为7%.

此外,1-9月关税完成2,018.19亿元,同比增长28.9%;进口货物增值税、消费税完成10,732.93亿元,同比增长33.6%.进口税收收入占税收总收入的比重为17.9%.(完)

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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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