中国央视点名苹果供应商污染环境

路透上海/台北10月19日电（记者 Melanie Lee/詹颖颐）---苹果公司(AAPL.O)在中国的一些代工厂商被中国中央电视台（CCTV）指责称造成环境污染，再度成为社会关注焦点。

央视周日播出了一则调查报导，其中记者走访了中国环保组织8月列入与苹果有业务关系且疏于环境保护的一些供应商。台湾媒体周三对这则调查报导进行了特别关注。

在长达40分钟的报导中，央视点名曝光了在环保组织污染调查报告中榜上有名的两家公司，分布是日本的名幸电子6787.OS和台资企业可胜科技6787.OS。

央视在报告中称，“作为世界工厂，中国正在经历自身的转型之痛，大规模生产企业环境问题的出现与中国在国际经济结构中的地位息息相关。”

台湾几乎所有的日报都报导了这则央视调查，一家经济日报甚至进行了两页篇幅的特别报导。台湾上市的苹果供应商周三股价纷纷下挫，部分源于该调查，同时也受到苹果逊于预期的季度财报拖累。

央视的调查报告指责苹果对其供应商在中国的排污问题熟视无睹，并称有27家疑似苹果供应商存在严重的环境污染问题。

路透目前尚未联系到名幸电子对此置评，苹果方面则不愿发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。