梅德韦杰夫称俄执政党将公平竞选

俄罗斯总统梅德韦杰夫10月19日在莫斯科与支持者会谈。 REUTERS/Alexander Zemlianichenko/Pool

路透俄罗斯高尔基10月19日电(记者 Denis Dyomkin)---俄罗斯总统梅德韦杰夫周三表示，执政党统一俄罗斯党将在12月份的国家杜马选举中公平竞争，并称倘若没有海外支持，俄罗斯经济将无法实现现代化。

有批评人士称，俄罗斯当局会操纵选举结果，偏袒统一俄罗斯党；他们还认为若普京重返总统宝座，或将恶化俄罗斯与西方的关系。梅德韦杰夫的表态，似乎是对此的回应。

俄罗斯国家杜马选举将于12月4日举行，梅德韦杰夫将带领统一俄罗斯党总统候选人参加，外界预期他将和现任总理普京互换职务。

统一俄罗斯党在国家杜马拥有三分之二多数席位，但要带领该党在选举中获得压倒性胜利，梅德韦杰夫也面临压力。

梅德韦杰夫在莫斯科外官邸与该党支持者、企业家等人会晤时表示：“我坚信，统一俄罗斯党会取得胜利，而这种胜利是由合法途径实现的。”

电视台直播了此次会议，旨在凸显梅德韦杰夫为该党实际领导人。

普京上月宣布竞选总统计划，使本就认为自己在政治生活中没有发言权的俄罗斯人，更加觉得被剥夺了选举权。

为消除俄罗斯民众这种感觉，普京和梅德韦杰夫表示，选民可以在国家杜马和总统选举中，通过自由投票抵制梅普互换计划。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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