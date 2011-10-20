调查：2012年亚洲经济或放缓 中国料不会大幅下滑

9月27日在香港拍到的图片。 REUTERS/Bobby Yip

路透新加坡10月20日电---周四公布的路透调查显示,中国经济年增幅明年可能降至10年最低水平,在全球需求降温之际,为整个亚洲的经济放慢定下基调.

但分析师认为经济几乎没有严重下滑的风险.经济放慢应该是温和的,且一旦前景恶化,亚洲决策者具有增加政府支出或降息的空间.

虽然中国2012年经济增幅或将跌破9%,但接受路透调查访问的30名分析师都不认为经济增幅会跌破8%,而8%被视为能够确保充分就业,以跟上城市移民步伐的最低增长率.

"与投资者主流观点相反,我们预计亚洲任何一个国家都不会出现经济衰退,"德意志银行亚洲首席经济师史米高称.

"亚洲正进入经济增长低于平均水准的时期,这一时期将持续6-9个月,反映出发达经济体活动大多放缓,"他称.

美国和欧洲经济成长疲弱已损害亚洲出口,分析师也已预计未来数季经济将以更快速度放缓.

欲浏览亚洲经济调查报告相关图表,请点击:(link.reuters.com/rus54s)

经济增长放缓应会拉低通胀.分析师目前的一致看法显示,印度是所调查地区中唯一可能在2011年升息的国家.

之前于7月进行的调查中分析师预计,印度、印尼、泰国、台湾、马来西亚、新西兰、澳洲和韩国或将在2011年底前再度升息.

印度央行很可能将在下周会议上升息,不过外界普遍预计,这或许是其积极紧缩周期的最後一步.分析师预计,印度在2012年将降息50个基点.

印尼在10月11日已意外降息.调查显示,分析师预计,2012年还会再度降息.新西兰是调查中唯一一个分析师预计会在2012年升息的国家.

**中国是关键**

中国将是关键.如果中国明年经济成长放缓至8.6%,一如分析师预估,那麽亚洲其他地区将感受轻微.若中国经济增长出现更大程度放缓,亚洲可能受到直接冲击.

美银-美林分析师Hak Bin Chua说,中国GDP减少1%,就会令新加坡、马来西亚与泰国GDP成长率减少0.7个百分点,印尼会减少0.3个百分点.

他说,"影响程度在过去20年间增逾两倍",因为中国从亚洲邻国的进口远超以前.

"中国经济放缓的影响,仍预计不会有美国经济放缓或衰退那麽大,但两国差距正在缩小,未来10年内也许会能够相提并论."其并补充说.

与7月时的路透调查相较,分析师全面下修2012年的成长预估,其中对马来西亚和新加坡预估的调降程度最大.这两国均处于与全球经济关系最密切的国家行列.(完)

--编译 吴云凌/许娜/王翔琼/李婷仪;审校 沈以文/白云/隋芬

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。