调查：中国今年通胀保持高位 明年逐步回落

10月14日在北京一家菜市场拍到的图片。 REUTERS/Soo Hoo Zheyang

* 中国今年GDP增速料达9.3%,软着陆可期

* 今年CPI涨幅料为5.5%,高于年初目标

路透北京10月20日电---路透最新季度调查显示,中国通胀今年仍将保持较高水平,明年则将逐步回落;而经济增速料继续从过快向正常回归,今年仍维持在9%上方,从明年一季度开始则将进一步趋缓.

接受调查的国内外机构预计,全球第二大经济体--中国2011年国内生产总值(GDP)增幅将达9.3%,与上次调查中值持平,且远高于年初政府制定的全年8%增速目标.

"预计在今年四季度,随着物价涨幅的回落和政策紧缩力度的减轻,经济增速将启稳,年内中国经济将实现'软着陆',预计全年经济增速仍将保持在9%以上."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟表示.

调查并显示,今年全年中国居民消费价格指数(CPI)将达到5.5%,高于上次调查的5%;而从明年初开始,国内通胀则将呈现回落态势,全年涨幅亦降至4%左右.

分析人士认为,尽管原材料价格上升等影响物价上涨的长期因素依然存在,但从四季度开始,物价继续下行的态势已逐步确立,且海外需求下降令国际大宗商品价格保持相对稳定,亦有助纾缓输入型通胀压力.

最新数据显示,中国前三季度GDP同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%,且9月消费和工业均超预期增长显示出内生动力强劲.同时,9月CPI同比涨幅6.1%,降至四个月低位.

投资银行野村证券发布报告称,预计中国CPI在四季度将进入下行通道,主要受惠于基数效应,及大宗商品价格的下降;且到12月时,CPI同比增速有望降至5%.

为对抗高通胀,中国自去年10月初以来密集出台紧缩政策,包括五次加息及九次上调存款准备金率.不过9月CPI如期回落则进一步确认了通胀拐点已现,亦给予货币政策喘息空间.

而随着近期外部经济不确定性加剧,及国内中小企业生存状况堪忧,分析人士普通认为,尽管全面放松还为时尚早,但未来政策面或将迎来结构性微调.

--调查结果:

-----年度预测-----

2011全年 2012全年 2010全年 2009全年

GDP 9.3 8.6 10.4 9.2

CPI 5.5 4.0 3.3 -0.7

(注:GDP和CPI是指同比增幅,单位%.) (完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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