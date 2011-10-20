调查：中国今年通胀保持高位 明年逐步回落

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
* 中国今年GDP增速料达9.3%,软着陆可期
* 今年CPI涨幅料为5.5%,高于年初目标
路透北京10月20日电---路透最新季度调查显示,中国通胀今年仍将保持较高水平,明年则将逐步回落;而经济增速料继续从过快向正常回归,今年仍维持在9%上方,从明年一季度开始则将进一步趋缓.
接受调查的国内外机构预计,全球第二大经济体--中国2011年国内生产总值(GDP)增幅将达9.3%,与上次调查中值持平,且远高于年初政府制定的全年8%增速目标.
"预计在今年四季度,随着物价涨幅的回落和政策紧缩力度的减轻,经济增速将启稳,年内中国经济将实现'软着陆',预计全年经济增速仍将保持在9%以上."交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟表示.
调查并显示,今年全年中国居民消费价格指数(CPI)将达到5.5%,高于上次调查的5%;而从明年初开始,国内通胀则将呈现回落态势,全年涨幅亦降至4%左右.
分析人士认为,尽管原材料价格上升等影响物价上涨的长期因素依然存在,但从四季度开始,物价继续下行的态势已逐步确立,且海外需求下降令国际大宗商品价格保持相对稳定,亦有助纾缓输入型通胀压力.
最新数据显示,中国前三季度GDP同比增长9.4%,其中三季度GDP同比增幅则进一步放缓至9.1%,低于路透调查中值,不过环比则增长2.3%,且9月消费和工业均超预期增长显示出内生动力强劲.同时,9月CPI同比涨幅6.1%,降至四个月低位.
投资银行野村证券发布报告称,预计中国CPI在四季度将进入下行通道,主要受惠于基数效应,及大宗商品价格的下降;且到12月时,CPI同比增速有望降至5%.
为对抗高通胀,中国自去年10月初以来密集出台紧缩政策,包括五次加息及九次上调存款准备金率.不过9月CPI如期回落则进一步确认了通胀拐点已现,亦给予货币政策喘息空间.
而随着近期外部经济不确定性加剧,及国内中小企业生存状况堪忧,分析人士普通认为,尽管全面放松还为时尚早,但未来政策面或将迎来结构性微调.
--调查结果:
-----年度预测-----
2011全年 2012全年 2010全年 2009全年
GDP 9.3 8.6 10.4 9.2
CPI 5.5 4.0 3.3 -0.7
(注:GDP和CPI是指同比增幅,单位%.) (完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
路透旧金山/华盛顿2月6日 - 美国一家联邦上诉法院周二将就是否恢复总统特朗普的入境禁令听取辩论。此前特朗普发布行政令临时禁止七个穆斯林国家公民入境，这是其上台两周以来最受争议的一项政策。
路透英格兰索利哈尔2月6日 - 索利哈尔生产线上每辆路虎(Land Rover)车的铝制车身上，都带着一张长纸条，标注着每辆车的规格。在这张“身份卡”的最上方，注有车辆的出口目的国。