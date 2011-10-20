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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 20日 星期四 15:54 BJT

AC米兰2-0胜鲍里索夫

周三欧冠联赛小组赛H组一场比赛中，伊布第33分钟的运气进球，和中场球员博阿滕下半场的精彩远射，帮助AC米兰主场最终2-0击败白俄罗斯鲍里索夫。目前米兰三场比赛积7分，H组出线形势扑朔迷离。路透

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