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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 20日 星期四 15:52 BJT

勒沃库森2-1胜瓦伦西亚

周三在欧洲联赛小组赛E组一场比赛中，勒沃库森四分钟连进两球，最终2-1击败瓦伦西亚，巩固了其小组第二的排名。霍纳斯先打破僵局，帮助瓦伦西亚队上半场领先，但比赛第52分钟，许尔勒为勒沃库森扳平比分，第56分钟，萨姆为德国人上演绝杀一球，锁定胜局。路透

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