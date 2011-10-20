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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 20日 星期四 15:52 BJT

阿森纳1-0胜马赛

周三欧冠小组赛F组一场比赛中，替补球员拉姆西伤停补时第2分钟破门，帮助阿森纳客场1-0小胜马赛，三场比赛下来共积7分，超马赛1分居小组第一。双方赛中均未创造太多机会。同组另外一场比赛中，奥林匹亚科斯3-1胜多特蒙德。路透

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