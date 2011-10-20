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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 20日 星期四 15:51 BJT

切尔西5-0横扫根克

周三在斯坦福桥球进行的欧冠联赛E组一场比赛中，切尔西5-0横扫比利时球队根克，其中托雷斯梅开二度，他在第11分钟与第27分钟分别建功。梅雷莱斯首开纪录，伊万诺维奇与卡劳也锦上添花各进一球。图为托雷斯庆祝进球。路透

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