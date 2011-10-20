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路透中文体育短讯 | 2011年 10月 20日 星期四 15:50 BJT

巴萨2-0胜普尔岑

周三在欧冠小组赛H组比赛中，伊涅斯塔（左一）与比利亚分别进球，帮助巴塞罗那主场2-1击败捷克普尔岑队。开赛第10分钟，伊涅斯塔便首开纪录，接下来的时间内，普尔岑球门一直备受压力，但客队保持球门不失，直到终场前8分钟，比利亚为巴萨送上锦上添花的一球。路透

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