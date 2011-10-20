20日盘後分析：市场信心亟需重建

投资者刚刚经历上周反弹的喜悦後，本周A股市场再度调头向下，沪深两市股指双双创出调整新低，给了投资者一记“重拳”，大盘颓势依旧、市场信心缺失成为投资者挥之不去的梦魇。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

投资者刚刚经历上周反弹的喜悦後，本周A股市场再度调头向下，沪深两市股指双双创出调整新低，给了投资者一记“重拳”，大盘颓势依旧、市场信心缺失成为投资者挥之不去的梦魇。

今日A股市场重心再度明显下移，继早盘深成指跌破万点大关後，午後沪综指不甘寂寞，也顺势创出两年来新低2315点，虽然沪综指新低後一度有所回升，但是回升力度较弱，尾盘沪综指报收于2331.37点，下跌1.94%。

从技术层面分析，目前沪综指呈现三连阴之势，本次反弹基本确认结束。从今日留下的上方缺口看，该缺口压力不容小觑，在尝试上攻屡次未果後，大盘仍将继续向下寻求支撑。

本周A股的走势无疑令投资者感到失望。就短期而言，尽管汇金增持四大行确实能对市场形成利好效应，但并不能改变国内经济的基本面。近几日A股市场持续下探并没有太多的受到外围市场的干扰，其症结仍在国内环境。

一方面，尽管经济增速持续放缓，但是三季度宏观数据显示，GDP增速仍保持在9%以上，并没有此前市场预期中的悲观，直接後果就是投资者对未来政策改善预期的出现松动，再一次加剧了未来宏观调控的忧虑。

另一方面，在流动性紧张、通胀导致成本上升的环境下，上市公司业绩压力逐步加大，股市反弹缺乏基本面支撑。目前正值三季度报披露期，上市公司业绩在三季度可能会出现拐点，业绩下滑成为普遍现象，这对二级市场股价构成压力。

此外，市场赚钱效应减弱，导致两市成交量低迷。近几日强势股的补跌对市场人气冲击较大，再加上中国水电经过首日爆炒後，今日盘中破发，说明短期内市场投机氛围浓厚，主力资金谨慎态度使得盘中缺乏热点，这在很大程度上抑制了场外资金进场的意愿。

总的来说，在全球经济环境、宏观经济政策、上市公司业绩以及资金供求关系等基本面因素没有发生明显好转之前，大盘震荡探底之势仍将延续。不过，鉴于当前估值水平处于历史底部区域，因此大盘持续大幅下跌空间有限。

操作上，建议投资者当前点位不宜盲目杀跌，等待趋势进一步明朗再做选择。（完）

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