央行调研显示民间借贷问题似有被夸大之嫌--报载

3月22日在北京拍到的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透北京10月20日电---21世纪经济报导周四称,央行调研结果显示民间借贷问题似有被夸大之嫌,人民银行正在启动年内第二轮民间融资现状摸底调查.同时,央行正与国家统计局等有关部门接触,有望在未来推出一个非正规金融的制度性监测体系.

报导援引接近央行的人士透露,早在今年6月份,央行就曾启动民间融资现状调研.调查显示,截至今年5月末,全国的民间融资总量约3.38万亿人民币,占当时贷款馀额仅6.7%,占企业贷款馀额比重为10.2%.

"按民间融资规模3万亿-4万亿计,与正规金融相比不可同日而语.目前人民币贷款馀额52万亿、人民币存款将近80万亿,(民间融资)撼动不了正规金融,不能把这个事放得太大."报导援引上述央行官员的话称.

该位人士称,民间借贷的规模仍在可容忍范围,不至于撼动正规金融体制的大厦,但民间融资活动确实更趋活跃,民间借贷利率上升很快,且实际规模可能要比3.38万亿略有扩大.

此前,银监会测算民间融资规模在3万亿-5万亿之间.中金公司的报告也认为,截至2011年中期,中国民间借贷馀额同比增长38%至3.8万亿,占中国影子银行体系总规模约33%,相当于银行总贷款的7%.

中国银行业监督管理委员会主席刘明康周三称,地方政府性债务和房地产贷款风险总体可控,但要从严防范影子银行和民间融资相关风险.

在宏观调控、流动性收紧的大背景下,中国部分地区民间借贷空前活跃,如温州上半年累计发生民间借贷485.5亿元人民币,民间借贷利息疯涨至0.03-0.05元,个别甚至高达0.1元.(完)

--发稿 沈燕;审校 杨淑祯

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