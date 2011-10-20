巴基斯坦一核电站重水泄漏 但无损失报告

路透卡拉奇10月20日电（记者 Faisal Aziz）--- 巴基斯坦官员周四称，该国卡拉奇核电站因给水管送至反应堆的重水泄漏，实施了长达7小时的紧急状态。

卡拉奇核电站发言人Tariq Rashid称，泄漏发生在周二午夜，当时正值例行的维修关闭期。

该核电站坐落在卡拉奇市以西约24公里（15英里）处，1972年投入商业运营，发电功率137兆瓦。

Rashid称，发生泄漏後电厂立即进入紧急状态，受影响的区域也被隔离。紧急状态持续7个小时，在泄漏得到控制後被解除。

“目前形势已经完全处于控制中，没有损伤或辐射报告，但电厂重启恢复运营将稍微拖後。”他称，电厂将在4-5周内重新恢复作业。

卡拉奇核电站设计寿命30年，已于2002年到期，随後进行了升级来延长运营时间。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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