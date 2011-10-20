中国相信欧洲能够化解债务危机--外交部

路透北京10月20日电---中国外交部周四表示,中国相信欧洲能够解决好债务危机,愿意与欧盟协作帮助後者克服困难.中欧峰会将在下周举行.

"我们多次表示,我们支援欧洲应对金融危机和财政整顿的一些措施,"外交部发言人姜瑜在例行记者会上称.

"我们认为解决欧债危机首先要依靠欧洲国家自己.我们相信这些困难是暂时的,也相信欧洲国家能够团结一致,有足够的能力和财力解决好自己的问题,"姜瑜补充道.

"同时,我们也多次向欧方表示中方会继续扩大对欧盟在经贸投资金融领域的广泛合作,我们愿与欧洲携手共同应对挑战,"她称.

分析师估计中国3.2万亿(兆)美元的外汇储备中,约有四分之一是欧元资产,几乎没有其他途径能够容纳如此大规模的投资.

中国政府已表示,对欧元以及欧盟化解危机的努力抱有信心.但来自中国经济学家和官方媒体的评论也显示出对欧元资产安全性的担忧.(完)

--编译 吴云凌;审校 沈以文

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