华东等地再现成品油供应紧张

路透北京10月20日电---中国国内再现成品油市场供应紧张.新华社报导称,10月以来,中国华北、华东、华南等部分地区出现不同程度的成品油控量销售,一些社会经营单位经营的成品油价格已经超过了国家规定的最高零售限价.

报导援引中国商业联合会石油流通委员会会长赵友山称,10月以来,内蒙古、浙江、安徽、广东等地出现了不同程度的供应紧张,尤其是国家发改委宣布自9日起将国内汽柴油价格每吨分别下调300元人民币後,供应紧张的局面进一步加剧,目前许多民营加油站由于没有油源出现经营困难.

以苏浙地区为例,国家发改委下调国内成品油价格之後,江苏0号柴油最高零售价格每吨8,225元,浙江0号柴油最高零售价格每吨8,240元.然而,据卓创资讯 统计,苏浙地区一些社会经营单位0号柴油价格每吨已达8,500元.

报导称,国际原油价格逐步攀高,且伴随着急剧的动荡,原料成本上涨,中石油、中石化、中海油等主营单位供应收紧是导致当前资源紧张的主要原因,而终端的需求影响甚微.

伦敦布伦特原油期货周四报每桶108美元.受利比亚减少影响,今年2月以来该油价基本维持在100美元上方.

而国内成品油降价後炼厂亏损影响积极性,令民营加油站获取油源困难,秋收季节柴油需求有所增加,这些也是造成目前国内成品油供应紧张的主要原因.

中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四称,若直到年底成品油价格保持不变,中国石油预计今年将面临逾500亿元人民币炼油业务亏损.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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