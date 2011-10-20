东京国际电影节周六开幕 希望为灾民加油鼓劲

路透东京10月20日电（记者 Chris Gallagher）---第24届东京国际电影节将于周六开幕，来自世界各地的众多影片将纷纷亮相。不过，展示3月强震及海啸过後日本奋力抗争的真实生活，可能成为本届电影节的最大主题。

发生3月灾难後，整个日本进入由奢从简的“自肃（jishuku）”期，许多活动赛事相继取消。鉴于此，电影节主办方一度曾考虑是否要停办此次活动。此外，福岛核电站危机也导致外国游客锐减。

东京国际电影节主席依田巽（Tom Yoda）在采访时告诉路透，主办方最终还是决定如期举办，向世界展示日本人的力量。

“我们存在一些让人相信东京是安全的困难，但我认为我们已经克服了这样的问题。”

他指出，事实上，来自76个国家的共近1,000部电影作品入围本届电影节，比去年入围数量高出17%，参加电影节交易环节的人数也比去年多了10%，所有展位已被预订一空。

导演安德森执导的3D动作片《三个火枪手》和成龙主演的《辛亥革命》将双双作为本届电影节揭幕影片。

本届电影节还将在遭遇海啸重创的仙台举行为期一天的新片展映，同时还将放映《东京流浪者》、《快到极限的女人们》等反映灾区生活的影片。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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