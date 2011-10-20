国投拟香港设海外投资平台 关注煤矿等资源型项目--董事长

2010年10月18日在悉尼以北拍到的一除煤矿的图片。 REUTERS/Rio Tinto/Handout

* 正在香港设立海外投资平台,关注煤矿和化肥等资源型项目

* 今年利润有望突破90亿元,增三成

* 明年目标是资产过3,000亿,利润突破100亿

* 银行和证券是未来重点关注的金融领域

作者 苏丹/李文科

路透北京10月20日电---作为中国最大的国有投资控股公司,中国国家开发投资公司(SDIC)董事长王会生称,除煤电等传统领域外,未来五年国投期待在走出去、金融及新兴产业上有所建树,目前正在香港设海外投资平台,并正关注海外煤矿等资源型项目.

王会生在接受路透专访时指出,下一步目标是,争取在五年内将实业、金融和海外业务的三块资产比例调整至6:2:2,甚至5:3:2,即将金融业务比例从目前的12%提升至30%,实业资产则回落至50%,实现"资产经营和资本经营相结合"的发展战略.

"(即使靠)现在的投资滚存五年,公司业绩也是不断增长的.但之後若没有新的思路,恐怕公司就要发展停滞了,所以我们提出要转变发展方式."他称.

他还表示,目前公司已经在和澳大利亚及其它一些国家展开投资洽谈,关注一些煤矿和化肥等基础型和资源型项目.

而在海外投资的方针上,国投并不谋求控股."走出去的过程,我们就是跟着走,拿身家性命的一半去投资是不现实的."他称.

"特别是在新兴领域和国家,希望和大跨国公司合作,领着我们,推着我们,帮着我们去走."

国投公司成立于1995年5月,由当时国家原能源、交通等六大国家专业投资公司重组而成.目前主要业务领域包括实业、金融服务业和国有资产经营,其中实业重点投向电力、煤炭、港航、化肥等产业.

2010年,公司实现经营收入646亿元,利润68亿元,期末资产总额2,373亿元.其中,煤炭板块贡献了超过一半的利润;电力板块由于火电亏损抵消了部分水电盈利,贡献利润额约在10%,与金融板块利润总额相当.

**今年利润料大增三成**

国投过去四年的的利润增长率大致在6%至20%之间.王会生表示,今年公司利润有望突破90亿元人民币,较去年大增三成,明年底将完成国投的二次创业,目标是资产过3,000亿,利润突破100亿."这是十年前定的目标,若没有大的波动是能够实现的."他称.

目前,实业领域中的煤炭业务是国投的"利润大户",王会生并指,三年内仍将如此,不过其他新兴业务也会陆续迎来丰收期.

其中,今年国投罗布泊钾肥业务将实现利润大幅增长,从去年的6亿提高至约20亿元,未来产能全部建成後的年利润贡献将超过30亿元;渤海湾两个煤炭下水码头的利润额则将由去年的3亿提高至今年近10亿元,未来全部投产後估计进一步提升至20亿.

此外,银行和证券也是国投未来重点关注的金融领域,不排除对证券公司和银行的收购.公司目前金融业务主要覆盖信托、财务、担保、期货、基金等领域,同时也是渤海银行的发起者之一.

他还提到,国资委正在研究推进央企投资合作的协调机制,避免央企海外投资"各自为战",甚至出现互相竞价的局面.

**实业投资着眼大项目**

对于从煤电传统领域起家的国投,调整结构、转变经济增长方式是必须要走的路,其下一步实业方面的投资动向也颇受人关注.

公司与荷兰皇家孚宝集团(VOPA.AS)共同投资的位于海南的合资石油码头--国投孚宝洋浦罐区码头,将于下个月开工,这是国投首次涉足石油商业储备,并对合资公司控股51%,预计完全建成後,该码头的原油、成品油与化学品的仓储能力将达到约500万立方米.

王会生还表示,曾经占据大半江山的电力资产比重将下降到总资产的一半以下,并且未来电力业务的发展重点将是水电等清洁能源及煤电一体化的大型火电机组,同时不排除将严重亏损或者前景不明的火电项目剥离出售.

"我并不是不再发展电力,而是不再像过去那种大小全进."王会生称.国投目前的核心水电投资项目位于雅砻江流域,预计到2020年将建成2,500万千瓦的总装机量,大致相当三峡目前的水平.

国投并将通过建立集煤中心,组织煤炭运输,以解决江西、湖南、湖北等缺电省份的煤炭供给难题,并顺势将业务投资区域从西部为主延伸至中、东部省份.

王会生表示,未来国投将继续关注基础性和资源性的大型投资项目,并看好中国与"水、粮食和新能源"相关的独特项目资源前景.

国投旗下拥有国投电力(600886.SS)、国投中鲁(600962.SS)、国投新集(601918.SS)、中纺投资(600061.SS)和中成股份(000151.SZ)五个上市公司.(完)

(上海中文部林琦对本文亦有贡献)

--审校 丁淑琴

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