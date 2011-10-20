利比亚当局武装攻占卡扎菲老家

路透利比亚苏尔特10月20日电（记者 Rania El Gamal/Tim Gaynor）---利比亚执政当局武装周四占领卡扎菲老家苏尔特，消除效忠卡扎菲武装力量占据的最後一个重要据点，结束对该城长达两个月的围攻。

攻占苏尔特意味着，利比亚“国家过渡委员会”（NTC）应开始建立新民主制度的任务。该委员会先前称，攻破象征卡扎菲统治的苏尔特後，将开启民主进程。

卡扎菲目前下落不明，很可能藏身于利比亚撒哈拉沙漠深处。卡扎菲在执政42年後，于8月23日被反抗力量推翻。国际刑事法庭对卡扎菲发布通缉令，指控其下令杀害平民。

指挥苏尔特东线作战的负责人阿布达力（Yunus Al Abdali）称：“苏尔特解放了。再也没有卡扎菲的军队了。我们正在追捕企图逃跑的卡扎菲武装人员。”

另一名指挥官确认，苏尔特已被攻占，一些战士汽车鸣笛，互相“祝贺”。

但许多人仍担惊受怕，士兵也不允许记者进入卡扎菲效忠者此前的据点，他们称，清扫行动仍在继续。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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