上海等四地获准试点自行发债

* 上海、浙江、广东和深圳四地试点自行发债

* 额度由国务院批准,并非完全意义上的市政债

* 财政部代办还本付息,或隐含一定信用担保

* 地方自行发债可能免税,但发行利率或会相对溢价

路透北京10月20日电---中国财政部周四终于明确试点地方政府自行发债,但这离真正意义上的市政债仍有较大距离,且融资仍受限于中央政府批准,不过或因此还享有一定隐性担保.

市场人士并表示,今年试点地方政府自行发债料免征所得税,但市场投资者对其发行利率仍持有相对溢价的预期.

财政部周四发布试点办法称,批准在上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点.即在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行地方债.

中国平安证券固定收益部研究主管石磊称,"从办法来看,地方政府自行发债试点,离真正意义上的市政债还有一定的距离."

自行发债是指试点省(市)在国务院批准的发债规模限额内,自行组织发行本省(市)政府债券的发债机制.2011年试点省(市)政府债券由财政部代办还本付息.

他表示,地方政府试点自行发行的债券,还本付息是有财政部代办的,和财政部代理发行的地方债差别并不大,这意味着还有有一定中央政府担保隐性担保的性质,就还不是离真正的市政债.

石磊并指出,本次地方政府试点自行发债的规模,还须在国务院批准的发债规模限额内,地方政府发债融资还是会受制于中央政府.

财政部网站发布《2011年地方政府自行发债试点办法》指出,发行政府债券实行年度发行额管理,2011年度发债规模限额当年有效,不得结转下年.

"未来地方政府自主发债空间,可能会大一些,但还是要看当时规定的情况."他说.

石磊表示,财政部此前发文对地方政府债免征所得税,应该涵盖地方政府自行发债的这部分.

中国财政部和国家税务总局近日发出通知,对企业和个人取得的2009年至2011年发行的地方政府债券利息所得,免征企业所得税和个人所得税.

**试点地方政府融资成本或升高**

尽管财政部和国家税务总局发文对今年发行的地方债免征所得税,但银行间市场人士还是对地方政府自行发行的债券持有溢价预期.

"财政部允许地方单独发债,(债券)信用上肯定不如国债,也不如财政部代发的地方债,发行利率就不仅会高于国债,还会高于代发的地方债."北京一大型银行交易员称.

办法规定,试点省(市)发行政府债券应当以新发国债发行利率及市场利率为定价基准,采用单一利率发债定价机制确定债券发行利率.

华北一银行交易员也表示,"地方政府自行发的债,信用上可能会和金融债差不多,但没有金融债的流动性好,因为地方债的规模不大."

中国财政部本周一上午代理招标的176亿元人民币三年期固息地方政府债,中标利率3.67%."最近市场做多情绪比较浓,自行发债的利率也要看当时的市场利率."该交易员称.

他并表示,尽管办法没有明确今年试点地方政府自行发债的规模,但应该在今年地方债批准规模的馀下部分进行.截至目前财政部已经代理发行地方政府债券1,592亿元,期限为三年和五年两个品种.

财政部发布的试点办法亦要求,2011年试点地方政府债券期限分为3年和5年,且3年债券发行额和5年债券发行额分别占国务院批准的发债规模的50%.

中国政府自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年和2010年的地方政府债发行规模均为2,000亿元,2011年亦计划发行2,000亿元.(完)

--发稿 钟华; 审校 黄凯

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