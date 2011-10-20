全球监管机构将加大对高频交易监管

路透伦敦10月20日电---全球监管机构周四公布更好指导自动交易的指导原则,同时称鲜有证据显示有合理理由控制高频交易.

二十国集团领导人去年11月呼吁国际证监会组织(IOSCO, International Organisation of Securities Commissions)减少交易科技进步带来的风险.

2010年5月华尔街发生的闪电崩盘,震惊小投资者,并为监管敲响警钟,从而引发对高频交易以及其所用算法的政治关注.

IOSCO建议停止一些高频交易公司此前担忧的严厉措施,如对算法进行强制性测试,称数据不足.

IOSCO称,当前的事件不能证明高频交易对流动性施以负面影响.

不过IOSCO称,提交大量买卖单,以及在多出地点交易的做法,对主管当局提出重大挑战.

IOSCO的建议重点是加大对高频交易的监管,而非限制.其组织成员将立刻实施.

IOSCO还要求交易场所能够快速停止交易,以避免闪电崩盘,另外还要控制可以通过其系统直接准入市场的客户.(完)

--编译 田建华;审校

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