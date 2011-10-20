全球监管机构将加大对高频交易监管

欧央行警告英国若不接受欧洲法院管辖 恐失去欧元清算资格
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。
路透伦敦10月20日电---全球监管机构周四公布更好指导自动交易的指导原则,同时称鲜有证据显示有合理理由控制高频交易.
二十国集团领导人去年11月呼吁国际证监会组织(IOSCO, International Organisation of Securities Commissions)减少交易科技进步带来的风险.
2010年5月华尔街发生的闪电崩盘,震惊小投资者,并为监管敲响警钟,从而引发对高频交易以及其所用算法的政治关注.
IOSCO建议停止一些高频交易公司此前担忧的严厉措施,如对算法进行强制性测试,称数据不足.
IOSCO称,当前的事件不能证明高频交易对流动性施以负面影响.
不过IOSCO称,提交大量买卖单,以及在多出地点交易的做法,对主管当局提出重大挑战.
IOSCO的建议重点是加大对高频交易的监管,而非限制.其组织成员将立刻实施.
IOSCO还要求交易场所能够快速停止交易,以避免闪电崩盘,另外还要控制可以通过其系统直接准入市场的客户.(完)
--编译 田建华;审校
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