利比亚当局称卡扎菲被擒後身亡

路透利比亚苏尔特10月20日电---卡扎菲周四身亡。曾被卡扎菲鄙视为“鼠辈”的利比亚士兵们当天攻陷他的老家苏尔特，卡扎菲被士兵们逼入死角，遭打，最後头部被枪击中而死亡。

两个月前，利比亚反抗军在西方国家的支持下，攻占首都的黎波里，结束了卡扎菲42年的独裁统治。现在他的丧命、最後一个据点的沦陷则结束了新临时政府一个惴惴不安的心结。临时政府料将宣布利比亚正式“解放”，并确定选举的“时间表”。

对于卡扎菲丧命，美国总统奥巴马宣称，“铁拳统治不可避免地走向终结”，似在影射叙利亚领导人及其他抵制“阿拉伯之春”的领导者。

但围绕卡扎菲之死所出现的混乱状态警示，八个月战乱後，武装局面一片混乱，重塑秩序是利比亚人当前面临的挑战。

利比亚总理贾布里勒(Mahmoud Jibril)表示，卡扎菲是从一个“下水管道”中被拖出来的，当时未有反抗，随後被击中手臂--何人所为尚不得而知，然後被拉到卡车上。

贾布里勒称：“他的头部中弹。”他补充道，尚不清楚哪一方射出了这致命的一击。

然後卡扎菲血迹斑斑的尸体被运至米苏拉塔。

官员们表示，当局已计划迅速秘密地举行葬礼。

贾布里勒宣布：“是开启一个新的利比亚、一个团结的利比亚的时刻啦。同一个民族，同一个未来。”利比亚官员称，正式解放声明将在周六宣布。

法国总统萨科齐对形势的进展表示称赞。但他同时也担心，没有了对卡扎菲的同仇敌忾，解放後的利比亚可能会像伊拉克一样陷入到血腥的宗派斗争中。他说：“苏尔特的解放必须意味着...创建民主制度进程的开启，即该国所有的组织各居其位，基本的自由得以保证。”

北约表示，将逐渐结束在利比亚的军事行动。（完）

编译：张敏/靳怡雯 发稿：程芳

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