国务院：将研究开征环境保护税

路透北京10月20日电---中国国务院日前发布意见称,将积极推进环境税费改革,研究开征环境保护税,并建立国家排污权交易中心,发展排污权交易市场.

中国政府网刊登国务院关于加强环境保护重点工作的意见称,对"高污染、高环境风险"产品,研究调整进出口关税政策,并支持符合条件的企业发行债券用于环境保护项目;加大对符合环保要求和信贷原则的企业和项目的信贷支持.

中国还将鼓励有条件的地区开展环境保护体制综合改革试点,推行排污许可证制度,开展排污权有偿使用和交易试点,并强化对新建、扩建核设施的安全审查和评估.

意见称,中国将实施有利于环境保护的经济政策,加大政策扶持力度,扩大环保产业市场需求;鼓励多渠道建立环保产业发展基金,拓宽环保产业发展融资渠道.

同时,继续加强主要污染物总量减排,切实加强重金属污染防治,对重点防控的重金属污染地区、行业和企业进行集中治理;严格化学品环境管理,对化学品项目布局进行梳理评估,推动石油、化工等项目科学规划和合理布局.

意见称,多年来中国积极实施可持续发展战略,将环境保护放在重要的战略位置,但由于产业结构和布局仍不尽合理,污染防治水平仍然较低,环境监管制度尚不完善等原因,环境保护形势依然十分严峻.(完)

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--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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