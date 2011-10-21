独家：中国欲和东盟签协议 使用人民币结算双边贸易

记者 林洸耀/Koh Gui Qing

路透北京10月20日电---两位消息人士表示,中国计划和东南亚国家联盟(ASEAN,东盟)的10个成员国签订协议,在贸易结算中使用人民币.这是中国欲将人民币推出国门之外进程的另一举措.

这两位知晓筹划中协议的消息人士称,与东盟的协议框架,将为中国和东盟银行业开始人民币和东盟国家货币相互兑换铺平道路.东盟整体而言,是中国第三大贸易夥伴方.

"这将为人民币成为地区性货币打下基础,"第一位消息人士对路透称,其要求匿名.

世界第二大经济体--中国亟欲于让人民币在国际市场发挥更大作用,并令其外汇储备多元化.该国外汇储备规模位居世界榜首,第三季增长42亿美元至3.2万亿(兆)美元.

消息人士称,一旦签订协议,中国随後将一一与东盟成员国进行磋商,并签署外汇互换协议,从而允许非中国公司可以和其所在国境内的银行结算以人民币计价的交易,而非透过香港进行此类交易.

中国已于印尼、马来西亚和新加坡三个东盟国家签订了互换协议.

目前尚不清楚中国和东盟间的协议何时签署,但消息人士称可能是今年底或明年初.

中国人民银行及商务部在接到电话采访时不愿置评.(完)

--编译 田建华/王翔琼;审校 王丽鑫/张明钧

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