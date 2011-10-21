期铜收低近7% 因经济二次衰退忧虑

* 期铜以下挫6.6%领跌大宗商品

* 期锌、期铅及期铝均触及逾一年来最低水准

* 欧盟峰会将不会就EFSF达成决定--消息人士

* 市场关注周五将公布的上海一周金属库存数据

路透纽约/伦敦10月20日电---期铜周四收低近7%,创下四周来最大单日跌幅,因市场担心经济将出现二次衰退,而且越发怀疑欧洲能否解决其债务危机.

金属因全球经济放缓的宏观环境而遭受重创,期铅、期锌及期铝均触及逾一年来最低水平.

上海期铜触及6%的跌停限制,受亚洲市场走势指引,本时段交易的铜价跌势超过了其他大宗商品,未受供应牛市的形势影响.全球第二大铜矿在进行一个月的罢工後目前以大约三分之二的产能运行.

"期铜通常引领其他市场走势.如果目前铜价开始下跌,在两天内下挫近10%,那麽就不仅是基本面的原因了,它显示了投资者对全球经济形势的担心,"Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称.

"目前铜价暗示全球经济可能将陷入二次衰退."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜大跌475美元,或6.6%,报每吨6,735美元,创下9月22日以来最大单日跌幅.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约重挫20.05美分,或6.2%,结算价报3.0575美元,接近3.2350美元至3.0310美元交易区间的底部.

今日交投放量,因卖盘加剧,据汤森路透初步数据,纽约市场成交量接近64,000口,较30日均值高出近12%.

期铜从周一在纽约和伦敦市场分别触及的三周高位3.50美元和7,660美元反转下跌,两市有可能重新测试年内低点2.99美元和6,635美元.

"人们说这些金属不是基于基本面在交易,而是基于宏观经济面,但基本面只不过就是经济前景,"法国巴黎银行分析师Stephen Briggs称.

"(法国巴黎银行)的观点是,欧洲将努力找到解决方案,但显然市场担心的情况并非如此,"他补充说.

据德国执政联盟消息人士称,欧盟峰会将在周日按计划举行,但不会就欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杆化达成协议.

在面临短期市场波动之际,全球最大矿产商必和必拓(BHP Billiton) (BLT.L)(BHP.AX)周四就客户越加谨慎发出警示,尽管该公司称受中国强劲需求影响,其订单已满额.

"我们看到客户在运营业务之际,密切关注自己的库存水平,他们意识到如果全球经济仍存在不确定性,可能有必要削减计划,"该公司执行长高瑞思在伦敦表示.

他称,受中国需求带动,客户买兴依旧旺盛,中国国内库存已"大幅减少."

以下为1816GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 306.35 -19.45 -5.97 444.70 -31.11

LME期铝 2085.00 -97.00 -4.45 2470.00 -15.59

LME期铜 6730.00 -480.00 -6.66 9600.00 -29.90

LME期铅 1789.00 -81.00 -4.33 2550.00 -29.84

LME期镍 18000.00 -800.00 -4.26 24750.00 -27.27

LME期锡 21200.00 -725.00 -3.31 26900.00 -21.19

LME期锌 1740.00 -98.00 -5.33 2454.00 -29.10

上海期铝 16040.00 -345.00 -2.11 16840.00 -4.75

上海期铜 50950.00 -2940.00 -5.46 71850.00 -29.09

上海期锌 13850.00 -740.00 -5.07 19475.00 -28.88

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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