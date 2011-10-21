21日盘前分析：弱势格局短期难改

受外围股市下跌等因素影响，昨日沪综指收挫1.9%至近31个月新低，煤炭板块领跌带动个股全面下行。此前护盘的银行股亦下挫及中国水电盘间破发，都对投资者信心再度造成打击。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受外围股市下跌等因素影响，昨日沪综指收挫1.9%至近31个月新低，煤炭板块领跌带动个股全面下行。此前护盘的银行股亦下挫及中国水电盘间破发，都对投资者信心再度造成打击。

上周市场反弹主要动力仍来自于投资者对政策微调的憧憬和预期。但目前政策的松动更多地被理解为新股发行上市的试水动作，而政策并未出现实质性改观是促使本周市场下挫的主要原因。

本周A股的走势无疑令投资者感到失望。就短期而言，尽管汇金增持四大行确实能对市场形成利好效应，但并不能改变国内经济的基本面。近几日A股市场持续下探并没有太多的受到外围市场的干扰，其症结仍在国内环境。

一方面，9月消费者物价指数同比上涨6.1，较8月小幅回落，但依然在高位。同时进出口数据显示，9月份进出口额小幅回落，顺差下降，暗示经济增长继续放缓。从当前的情况看，政策大幅度放松的条件仍不具备。

另一方面，实体经济的资金面仍将维持较为紧张的局面，结构性流动改善对市场整体提振力度不大，加之市场融资步伐并未停止，市场资金面难以改观。

总的来说，在全球经济环境、宏观经济政策、上市公司业绩以及资金供求关系等基本面因素没有发生明显好转之前，大盘震荡探底之势仍将延续。不过，鉴于当前估值水平处于历史底部区域，因此大盘持续大幅下跌空间有限。

消息面，财政部20日消息，经国务院批准，2011年上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点。通知称，自行发债是指试点省(市)在国务院批准的发债规模限额内，自行组织发行本省(市)政府债券的发债机制。（完）

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