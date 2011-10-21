卡扎菲周四身亡。利比亚士兵们当天攻陷其老家苏尔特，卡扎菲被逼入死角，遭打，最後头部中弹而死。利比亚总理贾布里勒表示，卡扎菲是从一个“下水管道”中被拖出来的，当时未有反抗，随後被击中手臂，然後被拉到卡车上。“他的头部中弹，”贾布里勒补充道尚不清楚哪方射出了这致命一击。路透