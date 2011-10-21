制造业及就业数据为美国经济带来一线曙光

综述：美国上周初请失业金人数接近43年低位 12月批发库存急增
路透华盛顿2月9日 - 美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，显示劳动市场进一部收紧，这可能最终刺激薪资加速成长。
* 10月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动反弹
* 上周初请失业金人数减少6,000人
* 9月成屋销售下跌3.0%
* 数据符合低成长现象,但并未出现衰退
路透华盛顿10月20日电---美国10月大西洋沿岸中部地区制造业活动反弹,且上周美国初请失业金人数减少,再次暗示经济或能避免重陷衰退.
但围绕经济的乐观情绪亦温和,周四公布的其他数据显示成屋销售下跌,且衡量未来经济增长的指标也仅有小幅增长.
"今天公布的数据露出一些有关国内经济正略微好转的迹象,即使欧洲正面临挑战,"Commonfund首席分析师Michael Strauss表示.
劳工部表示,上周初请失业金人数减少6,000人至40.3万人,四周均值则触及4月来最低.
另一方面,10月美国费城联邦储备银行制造业指数升至8.7,为六个月来最高,9月时为负17.5.
指数高于零表示该地区工厂活动正在扩张.该地区涵盖了宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部及特拉华州.
美国股市因该数据而应声上涨,但之後回吐多数升幅,因对欧洲领导人在本周末峰会上能否果断处理欧债危机存疑.美国公债价格几无变动;美元指数则小跌.
有关美国疲弱经济在上半年蹒跚成长後正朝向衰退的疑虑升高,且此前8月消费者信心也挫跌,因有迹象显示欧美在达成庞大债务协议上均遭遇困难.
但近期一连串数据,包括零售销售和贸易,均暗示第三季产出增加.
分析师预估第三季美国国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3-2.7%,高于第二季的1.3%.
"根据费城联邦储备银行的数据,几无证据显示经济准备要进入衰退,"德意志银行首席美国经济分析师Joseph LaVorgna表示.
图表:美国成屋销售(link.reuters.com/sew54s)
图表:年内迄今美国请领失业金人数(link.reuters.com/fyv54s)
**就业市场基调改善**
美国初请失业金人数四周均值数据也支持看该法.该数据期间在政府备受关注的10月非农就业报告的调查期间涵盖范围内.
初请失业金人数在9月和10月调查期间减少了2.5万人,暗示非农就业岗位在上个月增加10.3万後,可望继续增加.
在9月中激增後,请领失业金人数看似已稳定在接近40万关卡,该关卡通常被视为就业市场有些许改善的门槛.
疲弱的就业对美联储来说是芒刺在背,美联储在削减利率至接近零,并挹注经济约2.3兆(万亿)美元后,正在权衡提振产出和降低失业率的进一步选项.
圣路易斯联储总裁布拉德周四承认,美国经济数据总体改善.而克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示,相信经济复苏不会在短期内加速.
但美国经济的大部分领域依然乏力,楼市仍鲜有景气迹象.
全美不动产协会(NAR)周四公布,美国9月成屋销售年率为491万户(预估为493万户),8月修正後为506万户(前值为503万户).
美国经济谘商会周四公布,美国9月领先指标增长0.2%,预示经济成长依然乏力.但该机构警告称,美国经济面临衰退的机率为50%,而上个月该机构认为的衰退风险低于50%.
但大多数分析师预料美国经济衰退的可能性不大,制造业持续扩张的迹象已增大美国有望避免经济二次探底的希望.
10月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动报告显示,工厂定单在连续两个月萎缩後反弹,出货量也上升,未完成定单增加,尽管就业人数较9月减缓.
然而,制造业对经济前景而言仍很敏感.
多元产品制造商Danaher Corp(DHR.N),空调器生产商Ingersoll Rand Plc(IR.N)和电气产品公司Cooper Industries PlcCBE.N均公布利润高于预期,但对第四季业绩持谨慎态度.
"显然,我们正看到经济出现一些修正,"Danaher执行长Larry Culp指出."(但)我认为不会出现2008和2009年似的经济下滑."(完)
--编译 梁睿雪/戴素萍/肖群英;审校 孙茉莉/张若琪
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