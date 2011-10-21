德法在如何增强救援基金上存在分歧

* 法国与德国要求召开两次峰会,以达成一致

* 德法在如何增强救援基金的问题上存在分歧

* 欧盟(EU)同意,重整银行业资本需要900-1,000亿欧元

* IMF/EU对于希腊债务前景存在不同看法--官员

* 官员称,关于强迫银行扣减债务的呼声增强

路透布鲁塞尔/柏林10月20日电---法国与德国之间存在深刻分歧,可能导致周日的峰会在增强欧元区救援基金问题上难以取得进展.这暗示欧洲领导人距离控制债务危机仍有一段距离.

法国和德国在联合声明中表示,欧洲领导人周日将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.

主要问题在于如何增强欧洲金融稳定机构(EFSF).EFSF是一个4,400亿欧元(6,000亿美元)的基金,迄今已用于救助葡萄牙和爱尔兰.

法国和德国对于增强该基金的最好方式存在不同看法.巴黎担心的是,如果选择了错误的方式,法国的AAA信用评级可能面临威胁.

若未能就杠杆化EFSF达成协议,将进一步打击对欧元区应对债务危机能力的信心,更不必说提振全球经济了.欧债危机两年前始于希腊,现已危及意大利、西班牙甚至法国.

在努力达成全面解决方案的进程中,欧元区领导人正力图制定新举措,削减希腊债务,增强持有疲弱国家主权债务的银行业者的资本实力,让EFSF发挥杠杆作用以遏制危机蔓延至更大的经济体.

法国总统萨科齐和德国总理默克尔周四通电话後发表联合声明称,两国希望与民间部门就参与削减希腊债务问题的谈判立即展开.

声明暗示该方面亦毫无进展.德法两国领导人周六将在布鲁塞尔会晤进行磋商.

虽然在EFSF问题上存在分歧,但欧盟领导人在另一个解决危机的关键方面取得了进展,即欧洲银行业的资本重组.此外,一份将在周日峰会上讨论的声明草稿显示,欧元区到明年年底,将把限制预算赤字和公共债务的有关规定纳入各国立法.

欧盟官员表示,所有27个成员国均同意,充实银行业资本的资金需求为略低于1,000亿欧元.这是为保护银行体系在希腊或其他国家一旦违约的情况下免受威胁,而迈出的重大一步.

"该数字经与各成员国讨论,现得到所有人的认可,"一位参与讨论的欧盟消息人士说.

银行业首先要向股东募资,如果不能募集足够的资金,则各国政府将提供支持.只是当最後万不得已时才会求助于EFSF.

银行业资本问题已达成协议,这项障碍在周日峰会前得以消除,但至少还存在另外三个障碍--就修改希腊第二轮纾困计划达成协议,民间资本对此事参与的程度,以及EFSF的结构.

欧盟消息人士对路透称,国际货币基金组织(IMF)和欧盟在希腊债务可持续性问题上也抱有不同意见,IMF担心欧盟的预期可能太过乐观,债务削减规模还需扩大.

尽管彼此存在分歧,但预计欧盟与IMF检查员还是会批准下月拨付对希腊的80亿欧元救助金,这是依据去年5月达成的1,100亿欧元欧盟/IMF援助协议拨付的第六笔贷款.

若是没有这笔资金,希腊或将违约,而且西班牙和意大利都可能被拖进泥潭,整个欧洲银行体系可也能遭受冲击.

"萨科齐总统和默克尔总理确认,完全赞同就欧元区目前面临的危机提出全面的、有魄力的应对计划,"德法联合声明称.

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**如何扩容EFSF**

最大的挑战在于就如何扩容EFSF达成协议.法国方面称,让EFSF杠杆化的最有效方式是将其转变为一家银行,然後可以获得欧洲央行融资.但欧洲央行和德国均表示反对.

另一项构想是利用EFSF为欧元区新债可能造成的损失提供部分担保,旨在重建市场信心并说服投资者放心购买意大利和西班牙债券.

通过为每次新债发行提供部分担保,可能是三分之一或五分之一,EFSF资金能力可以扩大至1至1.5万亿(兆)欧元左右.

**强制银行接受损失?**

欧盟官员表示,主要欧元区成员国愈加赞同可能不得不强制民间部门进一步参与希腊债务削减.

"认真地说,每个人都知道50%的债务减计--正如德国所要求的那样--并非自愿之举,"一位欧盟官员说.领导人还将必须就新的希腊援助计划达成协议,不包括民间部门在内,该计划的规模料至少为1,100亿欧元.

7月,银行和保险业者同意通过债务回购和交换协议,为救援计划贡献500亿欧元,相当于债务减计21%.目前看来,这一比例不足以让希腊债务得以持续.(完)

--编译 张涛/郑茵/程琳/王兴亚;审校 孙茉莉

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