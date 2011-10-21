金价下跌约1% 受欧元区救助基金不确定性拖累

* 避险买盘的缺失和欧盟峰会不确定性拖累金价

* 金价连续第四天走低,录得两周最大单日下跌

* 基金继续持有看跌期权,黄金期权波动率上升--交易商

* 金价与基本金属走势一致,期铜领跌基本金属

* 市场关注:周日欧洲领导人召开峰会

路透纽约/伦敦10月20日电---金价周四下跌约1%,失去避险吸引力,欧元区救助基金的增强缺乏进展,令投资人对疲软需求和全球经济增长的担忧加重.

金价录得两周最大单日下跌,与基本金属走势一致,受法国和德国在如何增强欧洲金融稳定机构(EFSF)上存在巨大分歧的消息拖累,而国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行在如何解决希腊债务的问题上亦存在分歧,周日将召开关键的欧盟峰会.

过去四天金价下跌4%,与股市等风险资产一道走低.

"每当出现欧盟的负面消息时,金价都会下跌.所以持有黄金不再有避险意义...如果金价不能在股市疲软的时候上涨,金市不会重拾上升趋势."期货经纪商MF Global资深市场分析师Adam Klopfenstein表示.

1855GMT,现货金下跌1.2%,报每盎司1,621.11美元.

美国12月黄金期货结算价下跌34.10美元,报每盎司1,612.90美元.周四成交量为过去两周最高水平,与30日均值持平.

现货银跌1.7%,报每盎司30.43美元.

独立纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易员Jonathan Jossen指出,基金继续持有看跌期权对冲其期货头寸,并将11月期权移仓至12月和2月,下周COMEX-11月期权将到期.

Jossen称,黄金期权波动率上升,因投资者试图对冲希腊和欧盟的高度不确定性,买入看涨期权.

金价短暂跌破150日移动平均线切入位1,605美元,过去三周一直位于该均线上方.分析师称,周三金价跌破100日移动平均线後技术性卖盘增加.

"金价跌回1,550-1,575美元以前没什麽大的支撑.我们担心金价下跌的速度可能超出大家的意想,因存在流动性压力."独立投资人Dennis Gartman称.

现货铂金(白金)跌1.2%,至每盎司1,492.24美元.现货钯金下挫1.8%,至586.25美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 1612.90 -34.10 -2.1 1604.70 1646.50 170,438

COMEX白银期货 30.281 -0.996 -3.2 29.935 31.375 50,606

COMEX铂金期货 1490.40 -32.70 -2.1 1466.00 1521.80 8,687

COMEX钯金期货 584.40 -24.00 -3.9 578.00 609.50 4,534

现货金 1621.11 -20.19 -1.2 1604.25 1644.50

现货银 30.580 -0.390 -1.3 29.950 31.340

现货铂金 1492.24 -18.11 -1.2 1467.75 1517.00

现货钯金 586.25 -11.00 -1.8 581.60 606.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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