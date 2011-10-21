中国股市盘前看点--10月21日

上交所将完善期权合约设计 推动组合和证券保证金等创新
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--香港9月份消费物价指数
--德国10月Ifo企业景气判断指数
**宏观经济及政策面**
--中国近日最新确定的137项优先发展高技术产业化重点领域中,新材料和先进制造技术两大重点领域分别有24和21项领域入选,数量名列前茅,成为未来高科技产业化的主要方向.
**重点行业和公司**
--尽管欧美债务危机蔓延,全球经济黯然失色,徐工机械(000425.SZ)母公司徐工集团海外业绩仍颇为靓丽;公司董事长王民周四表示,今年集团的海外业务收入预计将突破10亿美元,同比增幅接近翻番.
--上海市国资委挂牌转让上海家化集团100%国有股权事宜又有新进展.上海家化(600315.SS)周四公告,意向受让人上海平浦投资有限公司、海航商业控股有限公司已递交保证金,取得交易资格;而第三家意向受让人上海复星产业投资有限公司已决定终止参与.
--化肥出口政策正在酝酿进一步收紧,四季度随时可能出台.可能主要针对部分未受调控或者出口关税较低的小品种.
--国家电监会新闻发言人谭荣尧表示,今冬明春全国用电形势紧张,最大电力缺口约2,600万千瓦,其中既缺煤又缺水的南方和华中地区用电形势最为严峻.他并预计今後一段时间,煤价仍将维持高位运行并可能进一步上涨,将加剧部分地区的电煤供应紧张局面.
**海外动向**
--美国股市周四收盘涨跌互现,道指和标普500指数微幅收涨,股指整日随着欧洲情势进展而在平盘上下方徘徊,欧洲领导人试图令投资人相信欧债危机解决方案很快将出台.道琼工业指数收高37.16点,或0.32%,报11,541.78点[.NCN]
**关键点位**
--沪综指考验整数关口2,300点的支撑.(完)
--整理 林琦; 审校 乔艳红
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路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。
路透北京2月9日 - 中国国土资源部最新发布试点方案，目标通过改革试点，到2018年年底在相关地区建立符合城乡统一建设用地市场要求，产权明晰、市场定价、信息集聚、交易安全的土地二级市场。
路透伦敦2月9日 - 全球最大铝生产商之一的挪威海德鲁(Norsk Hydro)周四表示，还不清楚中国今年冬季是否会减少铝生产以治理雾霾。该公司预期中国今年铝产量将最多增加9%。