中国股市盘前看点--10月21日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--香港9月份消费物价指数

--德国10月Ifo企业景气判断指数

**宏观经济及政策面**

--中国近日最新确定的137项优先发展高技术产业化重点领域中,新材料和先进制造技术两大重点领域分别有24和21项领域入选,数量名列前茅,成为未来高科技产业化的主要方向.

**重点行业和公司**

--尽管欧美债务危机蔓延,全球经济黯然失色,徐工机械(000425.SZ)母公司徐工集团海外业绩仍颇为靓丽;公司董事长王民周四表示,今年集团的海外业务收入预计将突破10亿美元,同比增幅接近翻番.

--上海市国资委挂牌转让上海家化集团100%国有股权事宜又有新进展.上海家化(600315.SS)周四公告,意向受让人上海平浦投资有限公司、海航商业控股有限公司已递交保证金,取得交易资格;而第三家意向受让人上海复星产业投资有限公司已决定终止参与.

--化肥出口政策正在酝酿进一步收紧,四季度随时可能出台.可能主要针对部分未受调控或者出口关税较低的小品种.

--国家电监会新闻发言人谭荣尧表示,今冬明春全国用电形势紧张,最大电力缺口约2,600万千瓦,其中既缺煤又缺水的南方和华中地区用电形势最为严峻.他并预计今後一段时间,煤价仍将维持高位运行并可能进一步上涨,将加剧部分地区的电煤供应紧张局面.

**海外动向**

--美国股市周四收盘涨跌互现,道指和标普500指数微幅收涨,股指整日随着欧洲情势进展而在平盘上下方徘徊,欧洲领导人试图令投资人相信欧债危机解决方案很快将出台.道琼工业指数收高37.16点,或0.32%,报11,541.78点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指考验整数关口2,300点的支撑.(完)

--整理 林琦; 审校 乔艳红

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