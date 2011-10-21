中国对大宗商品需求减速年底前将企稳 看好油和铜--中金

综述：美国上周初请失业金人数接近43年低位 12月批发库存急增
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* 中国对大宗商品需求减速将在四季度见底企稳
* 预计中国今年铜需求增长5-6%,原油需求增约5.7%
* 未来五年中国的商品消费增量和增速都会下降
* 看好中国需要进口的油、铜和铁矿石
作者 李文科/林薇
路透北京10月21日电---尽管大宗商品价格最近暴跌,中国国际金融有限公司(CICC)研究部董事总经理孔庆影仍温和看好部分大宗商品前景,预计中国需求增速将在四季度止降企稳.
负责大宗商品研究的孔庆影在接受路透专访时称,中国今年对铜的需求增速预计仍达到5-6%,原油需求增速约为5.7%.去库存化拉低了铜等大宗商品的表观需求,估计上半年消费的铜库存约在50万吨.
"中国经济现在应该进入了一个微调期,可能不是大幅度改变,四季度大宗商品的增长动力见底应该也是个大概率事件."她称.
中国9月大宗商品数据喜忧参半.当月原油表观需求同比增长1%,降至年内最低点.而粗钢产量亦跌至7个月来低点.不过,当月铜及铁矿石进口量分别反弹至16个月和八个月新高,表明中国对部分商品需求仍然强劲.
"中国铜需求今年将有5-6%的增长,这一点是比较确定的,除非说第四季度出现特别事情,"她表示,现在的不确定因素就是拉闸限电可能要开始,但拉闸限电对铜的影响比较小.
本周路透调查显示,经济前景恶化及其对中国金属产品出口欧美产生的严重後果,将令中国明年的铜需求下降.不包括充实库存用途在内的中国实质铜需求在2012年料增长6.3%.
全球大宗商品今年上半年见顶後震荡回落,9月起全球经济放缓及欧债危机加剧导致大宗商品重挫.铁矿石现货目前创出每吨150美元的近一年新低,较9月初下跌18%.伦敦期铜同期跌幅达24%,周四报每吨7,000美元.
**看好铜、油和铁矿石**
孔庆影表示,未来五年,中国对大宗商品的消费增量和增速都会下降,因为中国正在进行的转变经济增长方式令单位GDP对大宗商品的耗量下降,且GDP的增速也会放缓.
对于未来大宗商品的投资价值,孔庆影称,从全球角度来看,跟前十年的理念一样,要投资"中国需要而中国没有的产品,油、铜和铁矿石等.但未来如果只想投中国需求增速在10%以上的大宗商品,那麽下面五年可能不会有这样的商品了."
"欧洲,美国和中国的宏观因素都非常不利于大宗商品,但微观面看,还是不错的,比如油和铜,但油的前景更加乐观."她并称,长期来看,农产品需求一定会稳步上升.
她解释称,当前全球经济发展的重心仍在从发达国家转向新兴市场国家,而在新兴市场国家中,今後五年内,中国对大宗商品的需求量仍将排在首位.
孔庆影并特别提到,中国的电解铝行业在未来或许具有较好的投资价值,因为中国对电解铝的原材料--铝土矿的需求大部分要依赖进口,尽管这一需求量无法与铁矿石相比拟,但"铝土矿有没有可能成为下一个铁矿石,有很多相似的地方."
而长期看来,全球对农产品需求一定会稳步上升,因为全世界人口的增长、发展中国家生活水平的提高都需要越来越多农产品,"中国会成为持续的玉米进口国,但目前进口的量还不是很大,"她称.
**考量"去库存"的影响**
孔庆影强调,对中国大宗商品数据的考量还需要考虑到去库存化的影响.
她称,之前一直坚挺的铁矿石价格最近也开始大跌,主要就是因为中国"冬储"备库没发生.
"今年上半年去库存化非常厉害,但下半年去库存化会相对好一些,在这样的宏观条件下,8-9月铜已经有微量的备库,国内已经有一些备库,...当前企业的库存已非常低."孔庆影称.
"大家对宏观的预期不好,四季度银根更紧张,终于绷不住了,铁矿石价格跌下来,长协价与现货价出现差距,...价格差距导致要重新谈价格,价格就更贴近现货市场."她称.
2008年金融危机的时候,中国和欧美对大宗商品的需求有20%的跌幅,其中一大部分是去库存导致的.其实终端需求是有的,但产业链都在消耗库存而不进货,这对产业链的影响是非常大.(完)
--审校 黄凯
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