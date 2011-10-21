美国敦促欧洲用杠杆化增强EFSF火力

综述：美国上周初请失业金人数接近43年低位 12月批发库存急增
路透华盛顿2月9日 - 美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，显示劳动市场进一部收紧，这可能最终刺激薪资加速成长。
* 使用杠杆化来增强EFSF的火力
* 美国敦促中国帮助恢复全球经济增长平衡
* 欧债危机成为美国经济缓慢复苏的阻力
路透华盛顿10月20日电---美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周四表示,欧洲必须找到能给予援救基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)火力的方法,使EFSF成为阻止金融危机蔓延的防火?.
布雷纳德在美国参议院财务委员会发表证词称,4,400亿欧元(6,000亿美元)的EFSF提供了"相当可观的资源",若将其杠杆化,EFSF就会获得更多火力,变得更加强大.
她说,欧洲应该杠杆化EFSF,"以获取市场的信任,而且也需要给予其压倒性的力量来消除违约及银行挤兑的风险".
她还补充道,有多种办法可以做到这一点,但却没有明示最青睐的做法.
法国认为杠杆运用EFSF最有效的方法,就是将其变成一家银行,这样就可以取得欧洲央行的融资,以给陷入困境的欧元区国家的部分债务提供担保.但欧洲央行和德国政府均反对此主张,这一提议似乎会流产.
另一个方式将是以EFSF作为新欧元区债券部分潜在损失的担保,如此可以恢复市场信心,并让投资者放心购买意大利和西班牙债券还是安全的.
欧洲领导人将利用周日的峰会来化解彼此之间的歧见.
布雷纳德表示,欧洲金融危机对全球复苏构成最为严重的风险,也对脆弱的美国经济复苏造成阻碍.她上周参加了20国集团(G20)在巴黎举行的聚焦欧洲金融危机的会议.
对于欧洲有多大机率能克服此次危机的问题,她对议员表示,欧洲领导人"积极投入"试着找出控制局势的方法,这是"很好的迹象".
"我认为他们知道...这是一个全世界都极为关心的问题,"布雷纳德表示.其并称,当G20领导人在11月3-4日齐聚法国戛纳(坎城)时,这将最重要的优先任务.
**美国也受影响**
布雷纳德指出,美国关切欧洲是否安好,部分是因为美国的复苏"仍然脆弱,海外若面临崩溃美国就可能受到伤害."若欧洲更加稳定,将增强消费者和投资信心.夏季时,对于提高美国债务上限的争辩令信心动摇,欧债危机加剧更进一步打击信心.
布雷纳德在谈论如何让全球经济恢复稳健根基时,还提到了中国.
"由于发达经济体的需求可能维持疲弱,有必要让中国等新兴经济大国在支撑和维持全球增长方面,扮演更重要的角色."她说.
她并表示,拥有高额经常帐盈馀的国家应鼓励提高国内消费,进一步明确指向了中国.
布雷纳德还提到中国人民币汇率,这个问题在美国已成为热议话题.
美国许多议员称,中国人为压低人民币币值,使其拥有不公平的贸易优势.美国参议院本月通过议案,试图迫北京让人民币升值,但众议院的共和党领导人曾暗示反对.
布雷纳德表示,财政部已"积极运作以施压中国"让人民币更迅速升值,那样可能鼓励中国消费者更多的消费.
"在这方面我们已看到一些进展,以双边实质汇率而言,自2010年6月起已升值逾10%,自2005年起算则升值38%,但还需进一步升值.她说.她表示人民币仍大幅遭低估.
布雷纳德敦促国会赞成让美国资助国际货币基金组织(IMF)和世界银行等国际贷款者.
"如果国会不采取行动支持我们对这些机构的承诺,那我们在国际金融机构的领导地位可能有危险."她说."如果我们不实践承诺,其他国家,特别是中国,都急切想接收我们在这些机构的份额."(完)
--编译 兰秀娟/戴素萍/张若琪;审校 程琳
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