新材料和先进制造技术为中国高科技产业化主要方向

中国商务部称去年美国对中国发起的贸易救济调查案件同比增81%
路透北京2月9日 - 中国商务部最新表示，去年美国对中国发起20起贸易救济调查，案件数量同比增长81.1%，其中倾销调查11起，反补贴调查9起；涉案金额达37亿美元，同比增长131%。
路透北京10月21日电---中国近日最新确定的137项优先发展高技术产业化重点领域中,新材料和先进制造技术两大重点领域分别有24和21项领域入选,数量名列前茅,成为未来高科技产业化的主要方向.
发改委等部门发布2011年度优先发展的高技术产业化重点领域指南.十大领域还包括信息、生物、航空航天、先进能源、现代农业、节能环保和资源综合利用、海洋、高技术服务等.
"重点内容体现了发展高技术产业、大力培育发展战略性新兴产业,推进产业结构优化升级、促进经济发展方式转变,应对全球气候变化的新需求."指南称.
指南中包括民用飞机、核电及核燃料循环、大型石化成套设备、汽车关键零部件等具体领域.
与2007年度指南相比,新版指南新增了高技术服务产业和15项重点领域,并删除了八项已基本实现产业化的重点领域.
中国已将新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车七个行业确定为战略性新兴产业.(完)
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--发稿 李然; 审校 乔艳红
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路透上海/北京2月9日 - 人民币兑美元即期周四续收升，中间价亦小升。交易员指出，客盘实需购汇仍存，而午后继续涌现大量的客盘结汇，推动人民币继续收升。由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强。
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。