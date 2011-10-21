《星岛日报》：利比亚会否变伊拉克成关键

（10月21日社评）

利比亚强人卡达菲负隅顽抗多月,终于在家乡苏尔特被反抗他统治的军队击毙,国家不可逆转进入後卡达菲时代,在一时的欢呼背後,却是艰巨的重建工作,和避免割据分裂.和萨达姆一样,卡达菲下台结束一段独裁统治,人民得到解放.可是伊拉克战後一度处于无政府状态,摆不平各方利益,陷入比萨达姆时代更严重的内乱,民生凋零,以致布殊访伊受到”掷鞋”的侮辱.利比亚同样要面对艰巨的重建挑战.

有了伊拉克和阿富汗作为前车之监,各方可以吸取这些反面教材的经验,避免重蹈覆辙.利比亚内战维持了八个月,比伊拉克战争为短,但是一些重要设施仍然受到重创.在内战期间,作为利比亚经济命脉的石油产量,每天只得50,000桶,只及战前的3%.战到最後一刻的卡达菲家乡苏尔特盆地,出产石油占全国80%,一些老化的设施不堪一击,急待修复.

现时多国注意力放在如何争夺利比亚重建带来的商机和利益,原本在该国有重大投资的中国,被视为极有可能成为输家之一,而利比亚内部亦面对重大的利益分配问题.利比亚是多部族多派系的国家,即使在卡达菲时代,军队内部都有各自效忠的部族派系.早在内战时期,起义军已经有内斗情况,现在各部族派系失去了卡达菲作为共同敌人,各方在分享起义成果方面,势将你争我夺,不过,欧洲在利比亚有重大利益,加上地理位置接近,与美国入侵伊拉克不尽相同,利比亚会否在欧洲介入下迅速维持稳定,对区内经济及稳定都有影响.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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