中国今冬明春用电最大缺口约2600万千瓦--电监会

路透北京10月21日电---中国电力供应持续偏紧.中国国家电监会预计,今冬明春全国用电形势紧张,最大电力缺口约2,600万千瓦,其中既缺煤又缺水的南方和华中地区用电形势最为严峻.

新华社周四晚间援引电监会新闻发言人谭荣尧的话称,煤价仍将维持高位运行并可能进一步上涨,这将加剧部分地区的电煤供应紧张局面.如果电煤供应得不到保障以及遇到严寒气候条件,供电缺口有可能进一步扩大.

"11月至明年3月的迎峰度冬期间,我国供电形势不容乐观.2,600万千瓦相当于一个中等省份的发电装机容量,此前夏季用电高峰期间全国出现了3,000万千瓦左右的用电缺口."谭荣尧称.

他指出,今年以来中国大部分地区电力供应偏紧,部分地区缺电严重,共有17个省份采取了拉限电和错避峰的措施.

针对电力行业当前"电煤涨价、电价滞後、电企亏损、调价艰难"的恶性循环局面,谭荣尧称需"推进电价改革,适时上调部分省份燃煤电厂的上网电价,减少发电厂亏损."

此外,电监会于周四发布的"2011年供电监管报告"指出,中国部分供电企业仍存在违规行为,包括配电网投入不足,供电能力不足,尤其是农村电网设施陈旧;以及供电质量问题仍较突出,造成部分用户电压偏低等.

该报告通报批评了内蒙古鄂尔多斯电业局、陜西地电武功县供电分公司等142家问题企业.并建议加大农村电网建设、推进供电企业主业和多种经营分开、推进输配电体制改革等. (完)

--发稿 苏丹; 审校 沈燕/杨淑祯

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