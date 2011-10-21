希拉里警告巴基斯坦断绝与武装组织的联系

特朗普许诺数周内宣布重大税改计划 但未透露细节
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。
路透伊斯兰堡10月20日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里及军事和情报政要周四对巴基斯坦提出严正警告，要求该国政府断绝与武装组织的疑似联系。美国指责巴方支持武装组织，使原本不够和睦的美巴关系进一步恶化。
美国称，武装分子在阿富汗和巴基斯坦边境两边发动袭击，日益威胁到美方利益，而巴基斯坦对武装分子提供了帮助。希拉里带领的美国高官代表团在伊斯兰堡与巴方进行了会谈，并就上述问题向巴方施压。
美方一名高官在会谈後表示：“会议持续了四个小时，非常坦诚，讨论非常深入。”该官员并称，双方计划周五举行进一步会谈。
跟随希拉里出访的还有美国中情局局长彼得雷乌斯（David Petraeus）以及美国陆军参谋长登普西（Martin Dempsey）将军。本次访问显示，在阿富汗战争中主要三方之间的紧张关系加剧情况下，美方决心明确表达自己的立场。
参与会谈的巴方人员包括巴基斯坦总理吉拉尼（Yusuf Raza Gilani）、陆军参谋长卡亚尼（Ashfaq Kayani）以及巴基斯坦三军情报局局长帕夏（Ahmed Shuja Pasha）。美方官员指责巴基斯坦三军情报局支持武装组织。
希拉里周四稍早访问喀布尔时称，现在是时候向巴基斯坦传递一个“清晰、明确的信号”，巴方必须加强努力帮助结束长达十年的阿富汗战争，并打击武装分子的巢穴。
希拉里称，“他们（巴基斯坦）必须参与到解决问题中来，这意味着，他们需要在自己的国土上消灭残杀本国国民、以及跨境对阿富汗实施暴行的恐怖分子。”
“我们会主动出击。我们也会举行谈判、帮助重建。他们要麽帮忙，要麽妨碍，我们不会停止努力。”她说道。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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