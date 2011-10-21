美联储官员对是否采取更多宽松举措的争论升温

* 美联储应考虑买入更多抵押支持债券--塔鲁洛

* 美联储当前政策适当--布拉德

* 经济复苏"令人痛苦的"缓慢--皮亚纳尔托

路透纽约10月20日电---美国联邦储备委员会(美联储)的一名高层官员周四表示,美联储应考虑买入更多抵押支持债券,而另外两位官员则认为,美联储当前政策适当.

美联储理事塔鲁洛表示,决策者有"足够的馀地"来采取更多措施.塔鲁洛称应考虑购买抵押支持债券,波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三接受华尔街日报采访时也响应了此观点.

不过圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三向记者称,近期经济数据看起来有所改善,"当前货币政策符合形势."克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托亦表示,美联储政策行动"适当".

这些官员的言论表明,美联储官员有关支持经济力度问题的争论升级.美国经济增速尚不足以明显降低持续徘徊于9%附近高位的失业率.

皮亚纳尔托称经济复苏"令人痛苦的"缓慢,且不太可能很快加速,塔鲁洛则将经济复苏比喻为"在烂泥里艰难地前行,偶尔能够遇到一段干燥路面."

"中短期内,既有需要也有充足空间来推出进一步措施来提振总需求,尤其是在中期通胀加剧风险有限的情况下,"塔鲁洛称.作为联储理事他对货币政策具有永久投票权.

**房市问题挥之不去**

塔鲁洛表示,房地产市场的问题是这次经济衰退和随後成长疲软的重要原因,因此美联储需再度对房市使力.

"我认为我们应当再次把大规模购买更多抵押支持债券作为最优先的选项,"他并表示.美联储自2009年起已买进1.25兆(万亿)美元的抵押贷款相关债券.

布拉德和皮亚纳尔托一样,今年在货币政策上没有投票权.布拉德表示,美联储应该要观察一下其已实施的政策对经济的影响,包括近期卖短债买长债操作的决定,之後再采取进一步行动.

美联储在9月会议上决定将投资组合中的4,000亿美元短期债券换成长期债券,以压低长期利率,这也就是大家所知道的卖短债买长债.美联储也将充实其抵押贷款相关债券的部位以支持低迷的房市.塔鲁洛表示,这种卖短债买长债操作虽然有用,但作用明显有限.

卖短债买长债操作是美联储一连串非传统举措的最新动作,以期提振经济成长.美联储在大约三年前把利率降至零水准,并于8月宣布该水准可能维持到2013年年中.美联储还买进了2.3兆(万亿)美元证券以鼓励借款.

布拉德被视为是介于通胀为重的"鹰派"和全面就业为主的"鸽派"之间的中间派.皮亚纳尔托和塔鲁洛则被认为是倾向鸽派.(完)

--编译 许娜/戴素萍;审校 程琳/侯向明

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