美国政府与国会寻求妥善方案解决人民币汇率问题--贸易代表

路透华盛顿10月20日电---美国贸易代表柯克周四表示,奥巴马政府与国会一起寻找一个"深思熟虑的方案",以解决中国人民币汇率低估问题.

"政府将与国会合作,找出一个妥善的方案,"柯克对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示.

不过,柯克拒绝透露白宫是否支持上周参议院通过的旨在迫使人民币升值的议案.

奥巴马政府对该议案尚未采取任何正式立场,不过警告称,任何立法行为都必须符合世界贸易组织(WTO)规则.

柯克表示,在解决与中国不公平贸易环境问题上,不要把所有注意力都放在人民币汇率问题上,这一点很重要.

"中国在许多其他方面也制造了不公平的竞争环境,比如执法不严和不尊重知识产权等.政府对工业进行补贴等做法也同样让人难以接受,"柯克称.(完)

--编译 李春喜;审校 张明钧

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