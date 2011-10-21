美联储将就提振楼市向国会呈递“立法建议”--参议员

路透华盛顿10月20日电---美国参议员Dianne Feinstein周四在与美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克会晤後表示,美联储拟就如何帮助楼市复苏向国会呈递"立法建议".

在每周例行政策午餐会上与贝南克进行了交谈的民主党议员表示,他强调需采取更多措施扶助楼市.楼市一直阻碍美国经济复苏,并迫使奥巴马政府重新调整止赎预防方案.

"他们下周将递交一连串建议,"Feinstein向记者表示,并称即将呈递的提议是"我们可以参阅的的立法建议".

另一名参议员Mark Warner表示,伯南克讲话中谈及如何能够"推进"抵押贷款再融资计划.

他在会後向记者表示,"可能很快会就此提出一些想法."

目前还不清楚国会将会采取何种措施,由于参众两院中均存在严重分歧.

几名参议员正试图推进一项提议,使美国中产阶层在高端房地产市场更容易买房.

美国政府正在敦促房利美(美国联邦国民抵押贷款协会)和房贷美(美国住宅贷款抵押机构)的监管者,允许更多购房者以更低利率对贷款进行再融资.

美联储一直在研究采取何种措施刺激经济复苏的力道,并降低居高不下的失业率.美国失业率已经连续五个月处于9%以上的高位.美联储主席伯南克称美国的就业形势是一场全国性危机.

自2009年12月以来,美联储一直维持近零利率,并表示可能维持该水平至少至2013年中期.此外,美联储还购买了2.3万亿(兆)美元公债,进一步降低借款利率.

美联储在9月决定进行卖短买长(扭转操作,twist operation),试图进一步降低长期利率.美联储也表示,将开始把到期抵押支持债券的本金进行再投资,以扶助楼市.(完)

--编译 梁睿雪/李春喜;审校 徐文焰

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。