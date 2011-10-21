证监会宣布黎晓宏任纪委书记--网站

上交所将完善期权合约设计 推动组合和证券保证金等创新
路透上海2月10日 - 上海证券交易所衍生市场部周五发布报告称，2016年上证50ETF期权市场运行平稳，但亦有一些亟待完善之处；今年上交所将继续完善期权合约设计，便利投资者精确对冲，并推动增加新的股票期权交易标的，择机推出组合保证金、大宗撮合交易机制等创新制度安排。
路透北京10月21日电---中国金融资本市场监管层的高层人事变动悄然拉开大幕.证监会官方网站称,经批准黎晓宏接替李小雪,任中国证券监督管理委员会纪委书记.
58岁的黎晓宏曾任华夏证券董事长,中信建投证券董事长,其後担任北京市政府副秘书长及北京市政协副主席.
至于倍受关注的证监会主席人选,市场预期接棒机会较大的包括中国农行(601288.SS)(1288.HK)董事长项俊波.有业内人士对路透表示,证监会主席的任命估计近期就有可能公布.
"这次证监会高层将会有一个大换班,除了主席一职的变化化,好几个副主席的职位也会调整."上述人士提到.
据国内媒体此前报导,证监会现助理姜洋将升任副主席,党委副书记桂敏杰调任国务院法制办主任;纪委书记李小雪赴上市公司协会任职;姚刚赴北京市任职.北京政协副主席黎晓宏接替李小雪.
此外,上交所总经理张育军将调任证监会主席助理;机构部主任黄红元接替张育军;市场部主任谢庚任新三板交易所董事长;稽查局局长刘洪涛任投资者保护基金董事长,庄穆任总经理.(完)
--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟
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