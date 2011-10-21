卡扎菲之死--是谁扣下了扳机？

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路透利比亚苏尔特10月21日电(记者 Tim Gaynor/Taha Zargoun)---卡扎菲在家乡苏尔特附近戏剧性身亡後，有关血迹斑斑、疲弱不堪的卡扎菲被武装人员拖拽的画面迅速在全球流传开来。
因与他身亡的有关说法彼此矛盾，所以卡扎菲死亡的确切情况尚不清楚。但卡扎菲生命最後时刻的录像或许可以为找到真相提供蛛丝马迹。
当他在苏尔特附近被抓时，卡扎菲依然活着。人群中一名旁观者拍下了视频，後电视台播放了视频画面。在视频中，卡扎菲在被从发动机盖上拽下时显得一脸茫然，并且身上受伤，随即被揪着头发摔到地上。
有人高喊：“让他活着，让他活着！”接着，卡扎菲便消失在视频中，枪声响起。
利比亚国家过渡委员会(NTC)的一名高级别消息人士对路透表示：“他们活捉了他，在他被带走的过程中，他们打了他，然後杀了他。他或许一直在反抗。”
NTC的说法似乎与视频显示画面矛盾。NTC称，卡扎菲被抓获後，他的支持者和政府军发生枪战，卡扎菲在枪战中丧生。利比亚总理称，卡扎菲头部中枪而亡。
NTC称，没有下达杀死卡扎菲的命令。
卡扎菲生前称反抗力量为“鼠辈”，但到头来，他却在一个充满垃圾和污秽物的下水管道中被抓获。
一位27岁的政府战斗人员Ahmed Al Sahati说：“他叫我们是老鼠，但看看我们是在哪儿发现他的。”
政府武装人员讲述了卡扎菲生前最後时刻的情况，并描述了当时的屠杀场面。
就在快要天亮时，卡扎菲在多名忠实保镖和其军队指挥官贾巴尔(Abu Bakr Younus Jabr)的保护下逃离苏尔特，向西面突围。
但他们没能跑多远。
法国表示，该国飞机在当地时间约上午8:30(0630 GMT)在苏尔特附近袭击卡扎菲武装的军用车辆，但不确定空袭是否造成卡扎菲身亡。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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