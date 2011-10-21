俄罗斯总统：希望利比亚实现和平

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透莫斯科10月20日电（记者 Alexei Anishchuk）---俄罗斯总统梅德韦杰夫周四表示，希望追捕卡扎菲行动的落定，能使利比亚实现和平，并建立一个民主政府。
他说道：“我们希望利比亚和平，希望治理（利比亚）国家的所有人、利比亚各部落不同代表，能够就权力分配达成最终协议，让利比亚成为现代化民主国家。”
梅德韦杰夫是在卡扎菲被擒报导出现後，在与到访的荷兰首相马克・吕特举行新闻发布会时作出的此番表态。
俄罗斯于9月1日承认利比亚“过渡委”为该国合法政府。3月份俄在联合国安理会决议表决中弃权，从而使西方对利比亚的军事干预获得通过。（完）
编译：张敏 发稿：张家伟
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