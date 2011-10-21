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冯涛股市实时分析 | 2011年 10月 21日 星期五 11:49 BJT

21日午间分析：沪指早盘继续探底

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场早盘继续呈现震荡探底走势，其中沪综指再次下探至2318点的支撑位，虽然金融板块发力护盘，无奈势单力薄，股指再度回落，而创业板今日继续大跌，创业板指再创新低，午盘沪综指报收于2317.96点，下跌0.58%。

笔者认为，短期大盘持续探底，虽然盘中数次走出触底反弹的走势，但反弹力度依然不强，目前A股市场面临诸多不确定因素，预计短期大盘继续以震荡走弱为主。（完）

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