专访：中国未提供光伏产品生产补贴--行业官员

* 中国并未给光伏产品的生产提供补贴

* 美方指责与其国内政治经济状况有关

* 建议中国光伏企业联合据理力争

* 国内产业应从产能领先向技术领先转变

作者 李然

路透北京10月20日电---中美贸易争端不断,近日又爆出美国光伏厂商要求美政府对中国制造的低价光伏产品徵收高昂关税.对此,中国可再生能源学会副理事长孟宪淦回应称,中国政府并未给光伏产品的生产提供补贴,美方指责更多与其国内政治经济状况有关.

他在接受路透电话专访时并称,今年来国际光伏产品价格下跌近四成,国内外企业都面临困境.而美国在为其社会矛盾和经济危机寻找替身时,指责中国已经成为常态,没有必要为此大惊小怪.

"出现贸易摩擦是很正常的,这是美国经济不景气的反映,也是在竞选前出现的事情,所以它本身是跟美国国内的政治经济状况是分不开的."孟宪淦说.

"他们要找替身时,很清楚的中国就是它最大的一个替罪羊,加上此前美国有三家光伏企业倒闭,自然会想到是中国人拿着低价产品来竞争."他续称.

美国太阳能电池板厂商周三要求美国政府对规模逾16亿美元的中国产太阳能电池和模组课徵逾100%的关税,因其价格过低令美国流失大量工作机会.在这之前,美国太阳能电池板厂商Solyndra即使有美国政府的财务支援仍走上破产之路,导致奥巴马当局面对外界苛责.

孟宪淦表示,国内光伏企业第三季度全面亏损,产能急剧扩大而价格大跌让利润下降很多,而人民币升值也造成大笔汇兑损失,国外市场不景气加上贸易摩擦,企业面临国内国外双重压力夹击的情况还会加剧.

他并建议中国光伏企业应联合起来维护权益,"中国现在缺乏一个像美国那样厉害的行业组织来保护企业的利益,企业在外都是单打独斗,都是各争各的.产业都完蛋了对中国有什麽好处?"

这场争议发生在美中贸易关系的敏感时期.周三稍早,中国商务部敦促美国不要把经济问题"政治化",并表示美国参议院旨在施压中国使人民币加速升值的议案违反了国际贸易规则.

**产品生产并无补贴**

孟宪淦表示,中国与其他国家一样,为扶持新兴产业给予一些支持政策,这本身是无可厚非的,但在光伏产品的生产环节,并不存在所谓补贴.

"中国的光伏生产企业都是民营企业,没有国家的补贴或是额外的投入,否则就违反市场机制了,更不可能在美国上市了."他说.

近几年来,包括太阳能光伏发电、风电等可再生能源形式,在传统化石能源大幅涨价、及国际金融危机要求创造更多工作岗位的背景下一度炙手可热.

但目前可再生能源的发电成本仍然大幅超出传统能源,而为支持这些新兴能源形式的发展,很多国家的政府都对新能源发电项目建设或後续的发电环节中,在电价上给予补贴.

作为七大战略新兴产业之一,中国各级政府也为新能源产业的发展在土地、税收和信贷方面给予优惠.美国光伏厂商称,中国生产商可以大幅降价来和美国同业抢生意,除了上述行业优惠政策外,还获得大规模的现金津贴及其他补贴.

中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳(JASO.O)、无锡尚德STP.N、英利(YGE.N)及常州天合光能(TSL.N)等均跻身全球大厂之列;但全球主要的光伏市场集中在欧洲,德国、意大利是全球前两大光伏市场.

**应提升核心竞争力**

进入2011年以来,受累于主要光伏市场补贴政策调整,需求增长放缓令光伏产业链库存升至历史高位,价格也大幅下滑,已伤及众多光伏企业利润.

"国内50MW(兆瓦)规模的厂商有500多家,100MW的有300多家,而国际上大型企业能有几家?现在很多没有技术中小厂家已经开始倒闭了,连像尚德这样的大企业也在经营上面临一些困难."孟宪淦表示.

他坦称,欧美、日本等国更多地把支持政策和资金向研发和科技进步倾斜,而没有把钱直接给产业.中国在这方面支持不足,造成产业一味投资扩产而忽视核心技术投入,也是造成今天在技术和设备上依赖外国、产能过剩令产品贱价,从而丧失增值空间的主要原因.

"我们是花高价买了他们的设备,还要低价卖给他们产品,里外他们赚了两笔钱,还要骂中国,你说讲理不讲理?"他说.

孟宪淦并建议,国内企业应联合起来据理力争以保障自身权益,政府亦应建立应对类似贸易摩擦的长期应对机制;同时要加快开拓国内市场,减少对外国市场的依赖.

"第三点也是最重要的一点,我们的发展方式也到了转变的时候了,国内产业不能以单纯扩大产能为发展竞争方式,必须掌握核心技术,有核心竞争力,靠这个去和国外企业竞争,去取胜."他称.(完)

--审校 张喜良

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